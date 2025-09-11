Startol a Musicalek Éjszakája az Erkelben

Megosztás itt:

A musicalműfaj szerelmeseit hívja egy délutántól az éjszakába nyúló programsorozattal a megújult Erkel Színház az I. Musicalek Éjszakáján, ami a zenés előadások különleges hangulatába, a színpad varázsába és a kulisszák mögötti világba is igyekszik bepillantást nyújtani az érdeklődőknek. Felcsendülnek majd a musicalszínház csapatának előadásában az első évad bemutatóinak legnagyobb slágerei, az előadók közt lesz Ember Márk, Feke Pál, Veréb Tamás, Kovács Gyopár, Brasch Bence, Vágó Zsuzsi, Auksz Éva, Borsi-Balogh Máté, Fejszés Attila, Cseh Dávid Péter, Péntek Fanni és Braga Nikita.

A vendégek történeteit várja majd Cseh Dávid Péter színész, énekes, dalszövegíró es Juhász Levente színész, zeneszerző, akik a ’Te zenéd dobban’ keretében helyben, egy improvizatív játékon keresztül öltöztetik fel a véletlenszerűen kiválasztott történeteket „musical köntösbe”, azaz ott születik majd meg a zene és a szöveg.

Interaktív zenei kalandra is vállalkozhatunk Náray Erika színművész-énekes vezetésével, aki a ’Hangolaszív’ programban tart „ismeretterjesztő” zenés előadást, rengeteg dallal és humorral.

Vitriolos humorát is magával hozza majd Járai Máté, aki egy Talk Show keretében az Erkel Színház sztárjaival beszélget.

A színház egyes sarkaiban az első évad darabjainak díszletei is megjelennek, továbbá bepillantást nyerhetünk a backstage titkaiba, lesz kvíz-játék, smink- és jelmezpróba, valamint akik előre jelentkeznek, részt vehetnek táncpróbán és a Minden Hang Számít Casting Próbanapon is. A táncpróbára és a castingra a regisztráció – a belépő birtokában – szeptember 8-án indul. Az egyéjszakás minifesztiválra jegyek itt érhetők el.