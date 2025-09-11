Keresés

2025. 09. 11. Csütörtök
Kultúra

Startol a Musicalek Éjszakája az Erkelben

2025. szeptember 11., csütörtök 05:45 | HírTV

Szeptember 13-án – hagyományteremtő szándékkal – a musicalek otthonaként újjáéledt Erkel Színház életre hívja az I. Musicalek Éjszakáját. A késő délutántól éjfélig tartó programfolyamban felcsendülnek majd az első évad darabjainak legismertebb dalai, lesz improvizációs játék, interaktív zenés előadás, játékos talk-show, megismerkedhetünk a backstage rejtelmeivel, a zenés műfaj műhelytitkaival, jelentkezhetünk tánctanulásra és a legmerészebbek egy castingon is megmérettethetik magukat.

A musicalműfaj szerelmeseit hívja egy délutántól az éjszakába nyúló programsorozattal a megújult Erkel Színház az I. Musicalek Éjszakáján, ami a zenés előadások különleges hangulatába, a színpad varázsába és a kulisszák mögötti világba is igyekszik bepillantást nyújtani az érdeklődőknek. Felcsendülnek majd a musicalszínház csapatának előadásában az első évad bemutatóinak legnagyobb slágerei, az előadók közt lesz Ember Márk, Feke Pál, Veréb Tamás, Kovács Gyopár, Brasch Bence, Vágó Zsuzsi, Auksz Éva, Borsi-Balogh Máté, Fejszés Attila, Cseh Dávid Péter, Péntek Fanni és Braga Nikita.

A vendégek történeteit várja majd Cseh Dávid Péter színész, énekes, dalszövegíró es Juhász Levente színész, zeneszerző, akik a ’Te zenéd dobban’ keretében helyben, egy improvizatív játékon keresztül öltöztetik fel a véletlenszerűen kiválasztott történeteket „musical köntösbe”, azaz ott születik majd meg a zene és a szöveg.

Interaktív zenei kalandra is vállalkozhatunk Náray Erika színművész-énekes vezetésével, aki a ’Hangolaszív’ programban tart „ismeretterjesztő” zenés előadást, rengeteg dallal és humorral.

Vitriolos humorát is magával hozza majd Járai Máté, aki egy Talk Show keretében az Erkel Színház sztárjaival beszélget.

A színház egyes sarkaiban az első évad darabjainak díszletei is megjelennek, továbbá bepillantást nyerhetünk a backstage titkaiba, lesz kvíz-játék, smink- és jelmezpróba, valamint akik előre jelentkeznek, részt vehetnek táncpróbán és a Minden Hang Számít Casting Próbanapon is. A táncpróbára és a castingra a regisztráció – a belépő birtokában – szeptember 8-án indul. Az egyéjszakás minifesztiválra jegyek itt érhetők el.

 A Magyar Falu Program keretében közel 1500, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet kapott fejlesztési támogatást, legtöbbjük ezzel a bezárástól menekült meg - olvasható a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdai Facebook-bejegyzésében.

