Stanley Jordan, David Sanborn, Billy Kilson is fellép az idei SopronDrum zenei fesztiválon

David Sanborn hatszoros Grammy-díjas szaxofonos

A koncertek mellett workshopokat is tartanak a zenészek.

A SopronDrum első napján a Jazzcsütörtök sorozat részeként Fekete-Kovács Kornél, Bartók Vince és Szabó Dániel Ferenc triója zenél a barlangszínház Dohnányi termében.

Másnap a Győri Filharmonikus Zenekar Salute, SopronDrum! című koncertjével köszönti a nemzetközi ütősfesztivált.

Bernstein, Kodály, Emmanuel Séjourné és Gershwin olyan művei hangzanak majd el, amelyekben főszerepet kapnak az ütőhangszerek. A hangversenyt Kóczán Péter, a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője vezényli.

Július 9-én a Stanley Jordan Quartet lép fel. Stanley Jordan dzsesszgitáros 2017-ben már játszott a barlangszínházban.

A mostani koncerten Stanley Jordan egyik társa lesz a chilei Christian Galvez basszusgitáros, aki Billy Cobham, Stanley Clarke és Dennis Chambers zenekaraiban is játszott. Gary Willis is velük játszik, aki a Masters of Bass együttes tagja.

A barlangszínházi produkció két hazai ütőhangszeres művésszel is kiegészül, Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művésszel és Dörnyei Gábor dobossal, akik a tHUNder Duóval tagjai.

Július 10-én a David Sanborn Acoustic Band koncertezik a barlangszínházban. David Sanborn szaxofonos mellett Billy Kilson dobos, Ben Williams basszusgitáros, Michael Dease harsonás és Andy Ezrin zongorista lép fel.

A koncertek mellett workshopokat is tartanak a négy nap alatt a Liszt Központban, amelyeket a Strasbourgi Zeneakadémia tanárai, Emmanuel Sejourné és Sylvie Reynaert ütőhangszeres művészek, valamint Billy Kilson tartanak.

A zárónapon, július 10-én délután a Liszt Ferenc Zeneakadémia és a Bartók Béla Konzervatórium hallgatóiból alakult zenekar koncertet ad a Liszt Központban, amelyen Emmanuel Serjouné egyik kompozícióját is előadják a szerző betanításában.

Fotó: jegy.hu