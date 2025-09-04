Keresés

2025. 09. 04. Csütörtök
Kultúra

Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő

2025. szeptember 04., csütörtök 08:10 | Magyar Nemzet
öngyilkosság Budaörsi Latinovits Színház Koós Boglárka

A Budaörsi Latinovits Színház fiatal művésze öngyilkosságot kísérelt meg, jelenleg gépek tartják életben.

  • Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő

Súlyos tragédia rázta meg a magyar művészvilágot, a Budaörsi Latinovits Színház egyik fiatal színésznője, Koós Boglárka öngyilkosságot kísérelt meg kedden – írta az Origo. A portál úgy tudja, a 27 éves színésznő felakasztotta magát az albérletében.

Az értesülések szerint Koós Boglárka jelenleg kómában van, életveszélyes állapotban. Jelenleg az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben (OKPI) próbálják megmenteni az életét, gépek tartják életben.

A portál megkereste a BRFK-t és az OKPI-t, azonban választ még nem kaptak.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot!

 

