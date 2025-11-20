Keresés

2025. 11. 20. Csütörtök Jolán napja
Séta a kortársba: Rekordszámú helyszínnel és különleges túrákkal jön a budapesti művészeti hétvége

2025. november 20., csütörtök 14:30 | MTI
Budapest Kiállítás Art Weekend Budapest Kortárs művészet Vállalati gyűjtemény

A kortárs művészet gyakran tűnik zárt világnak, ám az Art Weekend Budapest (AWB) évről évre bizonyítja, hogy a kapuk szélesre tárhatók. Idén rekordszámú, 42 helyszínen várják az érdeklődőket, az ingyenes programsorozat pedig nemcsak galériákat, hanem vállalati gyűjteményeket és alternatív tereket is elérhetővé tesz a nagyközönség számára.

  • Séta a kortársba: Rekordszámú helyszínnel és különleges túrákkal jön a budapesti művészeti hétvége

A kortárs képzőművészet ünnepe veszi kezdetét Budapesten november végén. Az Art Weekend Budapest (AWB) fesztivál idén minden eddiginél nagyobb léptékben, rekordszámú, 42 művészeti helyszínen várja a látogatókat november 28. és 30. között.

A rendezvény filozófiája a hozzáférhetőségre és a nyitottságra épül: az ingyenes programsorozat keretében nemcsak a megszokott kiállítóterek és galériák, hanem műtermek és alternatív helyszínek is megnyitják kapuikat.

 A vállalati szféra mint kulturális partner

 Az idei év egyik legizgalmasabb stratégiai újítása a vállalati gyűjtemények bevonása. Őry Eszter, a szervező ArtNESZ szakmai vezetője úgy fogalmazott: "A vállalati szférával való kapcsolódásunk idén új szintre lép."

Ennek jegyében a nulladik napon a Brody House-ban nyílik meg a központi kiállítás, amely Bécsből, a STRABAG ART gyűjteményből érkezik. Az "Átláthatatlanság zónái" című tárlat a láthatóság határait vizsgálja. Szintén megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a KPMG székháza, ami ritka alkalom a vállalati környezetben őrzött műkincsek megtekintésére.

 Élményalapú felfedezés: A művészeti séták

 Az AWB szervezői felismerték, hogy a kortárs művészet befogadását nagyban segíti a kontextus és a vezetés. Ezért a fesztivál gerincét a szervezett művészeti séták adják. Péntektől vasárnapig különböző útvonalakon és időpontokban indulnak a másfél-kétórás túrák, amelyek során a résztvevők 3-4 kiállítást látogathatnak meg minitárlatvezetésekkel.

A szervezők gondoltak a fiatalokra is: idén is lesznek dedikált túrák a 14-20 éves korosztály számára. A séták vezetői között nemcsak művészettörténészek, hanem más művészeti ágak és az üzleti világ képviselői is feltűnnek, új perspektívákat hozva az értelmezésbe.

A programkínálatot színesíti a Colourful Noise - video art show, amely a Pikszis Kultúrpontban csaknem 800 pályamunkát mutat be, valamint a fesztivált záró kamarakoncert Czigány Enikő műtermében. A programok ingyenesek, de a korlátozott férőhelyek miatt a szervezők az előzetes regisztrációt javasolják.

Forrás: MTI

