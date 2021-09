Saját sörtípussal tér vissza októberben a Nyitott Főzdék Napja

Megosztás itt:

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Budapestről és tíz megyéből jelezték már csatlakozási szándékukat a sörfőzdék az október 2-i Nyitott Főzdék Napjához. A programon egyszerre nyitják meg a kapuikat egy napra a magyar kisüzemi sörfőzdék a gasztronómiára és a sörkultúrára nyitott vendégek előtt.

Az ingyenes program célja, hogy az érdeklődők megismerjék a közvetlen környezetükben működő sörfőzdéket, minél többet tudjanak meg a sörkészítés alapanyagairól, technológiáiról és a különböző sörtípusokról. Emellett felhívja a figyelmet arra a változatos termékpalettára, amelyet a kis sörfőzdék kínálnak. Utóbbi érdekében ezúttal kiemelt sörtípusa is lesz a rendezvénynek – mondta el Knap Gábor, a Beerporn.hu sörmagazin főszerkesztője, a Nyitott Főzdék Napja főszervezője.

A kiemelt sörtípus ezúttal a hidegkomlós láger, vagy hopláger lesz. A stílus egyszerre utal a magyar sörforradalom kezdeteire, illetve a jelenlegi trendekre. A hidegkomlós láger sörök hamar népszerűséget hoztak azoknak a sörfőzdéknek, amelyek készíteni kezdték őket Magyarországon még a 2000-es évek végén. Az India Pale Lagernek is nevezett termékek olyan hagyományos alsóerjesztésű sörök, amelyeket főzés után, ún. hidegkomlózással, többnyire speciális aromakomlókkal ízesítenek. A termékek így egyszerre hordozzák a lágerekre jellemző, frisstítő jegyeket az újhullámos sörök intenzív, gyümölcsös komlóaromáival.

A Nyitott Főzdék Napja programhelyszínein októberben külön jelölést kapnak majd a hoplágerek, annak érdekében, hogy minél több látogató ismerkedhessen meg ezzel a stílussal is. Ezen kívül – ahogy a Nyitott Főzdék Napja résztvevői már megszokhatták – a sörkóstolás és vásárlás mellett lehetőség lesz a sörfőzdék működésének, a sörkészítés folyamatának, illetve a sör alapanyagainak megismerésére. A résztvevők közül több sörfőzde is bemutat majd új termékeket, lesz ahol kézműves sajtokat, párlatokat, környékbeli finomságokat is kóstolhatnak majd a vendégek.

A Nyitott Főzdék Napjához csatlakozó sörfőzdék október 2-án elsősorban szabadtéri rendezvényekkel készülnek, a hatályos járványvédelmi intézkedések betartása mellett. A részletes programok és a résztvevő sörfőzdék listája a www.nyitottfozdek.hu oldalon érhető el.