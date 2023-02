Rossz hír az Ozzy Osbourne-rajongóknak

Megosztás itt:

"Arra az elhatározásra kellett jutnom, hogy fizikailag képtelen vagyok eleget tenni közelgő európai és brit turnédátumaimnak, mivel nem tudok utazni" - közölte a rocksztár szerdán az Instagramon.

A 74 éves Ozzy Osbourne problémái egy 2003-as, csaknem végzetes quad bike balesetig nyúlnak vissza, 2019-ben pedig elesett otthonában, ami tovább súlyosbította amúgy is ingatag állapotát. Az elmúlt négy évben mindössze kétszer lépett fel: tavaly augusztusban Birminghamban a Nemzetközösségi Játékok záróünnepségén, valamint szeptemberben egy amerikai futballmeccsen a kaliforniai Inglewoodban.

Osbourne szerint az énekhangjával nincsenek problémák, de az eddigi három gerincműtét, őssejtkezelés és fizioterápia ellenére a teste továbbra is gyenge.

"Sohasem gondoltam volna, hogy a turnéknak így lesz vége. A csapatom most azon dolgozik, hogyan léphetnék fel anélkül, hogy városról városra, országról országra utaznék" - írta Ozzy.

A sztár május 17-én lépett volna fel Magyarországon (a No More Tours 2 című turné keretében) a Papp László Budapest Sportarénában, ahol eredetileg 2022 februárjában játszott volna, de az a koncertje is elmaradt. Még a koronavírus-járvány legelején lefújta 2020-re tervezett észak-amerikai turnéját is, hogy Parkinson-kórját kezeltesse.

A heavy metál Grammy-díjas legendája, a színpadoktól visszavonult Black Sabbath frontembere eddig mindössze háromszor járt Magyarországon: a Black Sabbath 2001-es újjáalakulása idején a Kisstadionban, 2010-ben szólóban a Sportarénában, legutóbb pedig 2016-ban, a Sabbath búcsúturnéja keretében, szintén az Arénában. Lett volna továbbá egy teltházas koncertje a Sportarénában 2004-ben, de az éppen az énekes quad bike balesete miatt maradt el.

Ozzy Osbourne a Black Sabbath-tal tíz lemezt készített, ezek összesen 50 millió példányban keltek el. Szólókarrierje során is hozzávetőleg 50 millió lemezt adott el. 1993-ban kapott először Grammy-díjat a legjobb heavy metal előadó kategóriában az I Don't Want To Change the World című számáért, később kapott egy csillagot a halhatatlanok között a Hollywood-i Sunset Boulevardon is. Feleségével, Sharonnal - aki egyben menedzsere is - 1996-ban hívták életre az Ozzfestet, az első kifejezetten hard rock fesztivált, ahol fiatal zenekarok is lehetőséget kaphattak a bemutatkozásra. Családi valóságshow-jával a televíziózás történetébe is beírta nevét: a The Osbournes a Music Television legnézettebb sorozata volt.

Legutóbbi lemeze, a Patient Number 9 tavaly szeptemberben jelent meg és második lett a brit listán.