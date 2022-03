Rómeó és Júlia musical üzenete rég volt ennyire aktuális „Szerelem a gyűlölet ellen!”

Megosztás itt:

Fotó: Göbölyös László

Meghívott sztárvendégként az eredeti, Párizsban bemutatott darabban Rómeót és Júliát megszemélyesítő világsztárok, Damien Sargue és Cecilia Cara is elénekelnek egy-egy dalt és egy közös duettet.

A 2019. szeptemberi dupla előadás sikerét és a korlátozások miatt háromszor is elhalasztott előadást követően a tervek szerint utolsó alkalommal lesz látható az Arénában a világirodalom legszebb szerelmes története. A rajongók végtelen türelmét a szervezők és az alkotók a korábbiakat is túlszárnyaló világszínvonalú látvánnyal; és az eredeti, Párizsban bemutatott darabban Rómeó és Juliát megszemélyesítő világsztárok meghívásával hálálják meg. A darab végén Damien Sargau és Cecilia Cara tolmácsolásában felcsendül majd egy-egy dal és egy közös duett is.

Shakespeare drámája alapján írt musical Magyarországon Kerényi Miklós Gábor KERO rendezésében lett átütő siker több mint 15 évvel ezelőtt, és azóta is a legnagyobb közönségkedvenc, az Aréna előadások is az ő munkáját dicsérik.

Rómeó, Mercutió és Benvolió – a három hű barát - alakját ezúttal is Veréb Tamás, Cseh Dávid Péter és Kerényi Miklós elevenítik meg. Júlia szerepében Kardffy Aisha bizonyíthatja ismét, hogy énekesként és színészként is a legnagyobbak között a helye. A 2019-es Aréna előadáshoz képest csak egy változás van, a dada szerepében ezúttal Baranyai Annát láthatjuk. Horváth Dániel (Tybald szerepében), Makrai Pál (Capulet szerepében), Muri Enikő (Capuletné szerepében), Mészáros Árpád Zsolt (Lőrinc barát szerepében) játékát élvezhetik a nézők.

A szervezők elmondták, hogy hatalmas az érdeklődés, kevesebb mint ötszáz jegy maradt. Azt is elárulták, hogy a most befolyó bevételből pénzbeli segítséget ajánlanak fel az ukrajnai menekültek számára a Magyar Vöröskereszten keresztül.

