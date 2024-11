Robbie Williams jövő szeptemberben visszatér Budapestre

Megosztás itt:

A Robbie Williams Live 2025 című turné az énekes legnagyobb slágereit, valamint a hamarosan a mozikba kerülő film, a Better Man dalait vonultatja fel. A koncertsorozat tizenhét országot érint jövő nyáron - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A turné május 31-én Edinburgh-ban indul. A koncertkörút ezt követően az angliai állomások után többek között Írországba, Franciaországba, Németországba, Spanyolországba, Olaszországba és Svédországban is eljut.

Múlt héten jelentették be, hogy az énekesről készült, hamarosan a mozikba kerülő életrajzi film, a Better Man: Robbie Williams zenéje december 27-én jelenik meg digitálisan. A fizikai kiadvány ezt követően várható.

Robbie Williams számos rekordot tart az élő fellépések terén. 2006-os világturnéjára több, mint 1,6 millió jegyet adtak el egyetlen nap alatt, mint ahogy az is világcsúcs, hogy 375 ezer rajongó vett részt három este alatt knebworth-i fellépésein.

A Better Man: Robbie Williams című film Magyarországon is látható lesz a mozikban december 26-tól. A Michael Gracey által rendezett film Robbie Williams szemszögéből meséli el életét, megragadva a rá jellemző szellemességet és fékezhetetlen lelkesedését. A film gyermekkorától kíséri végig útját, bemutatja, miként lett a Take That listavezető fiúcsapat legfiatalabb tagja, majd rekordokat döntögető, páratlan sikereket elérő szólóelőadó - miközben szembe kellett néznie azokkal a kihívásokkal, amelyeket a világhírnév és a siker hoz magával.

A brit popsztár legutóbb tavaly márciusban járt a magyar fővárosban, akkor a XXV című európai turnéja keretében a Budapest Sportarénában lépett fel. Előtte 2017-ben járt Budapesten, akkor a Groupama Arénában adott koncertet, míg 2015-ben a Sziget fesztivál mínusz egyedik napján lépett fel.

Eddigi szólókarrierje során tizenkét stúdióalbuma jelent meg, mintegy 60 millió albumot és 11 millió kislemezt adott el eddig világszerte. Hat lemeze került fel a minden idők legjobban fogyó lemezeinek százas listájára az Egyesült Királyságban.