Rita Ora és Alok is fellép az idei SZIN-en

Idén január végén jött elő új, You Only Love Me című dalával Rita Ora. A friss dalt, amit egy hónap alatt már több mint 4 millió alkalommal néztek meg rajongói a legnagyobb videómegosztón, hamarosan egy új lemez is követi. A fergeteges hangulatú koncertjeiről ismert angol popsztár így valószínűleg már ebből is szemezget, először élőben a hazai közönségnek, a nyárzáró SZIN-en.

Rita Ora: https://www.youtube.com/watch?v=6o1m7ofjCCY

Alok igazi szupersztár: a világ legjobb lemezlovasait sorba állító DJ Mag listáján a rendkívül előkelő, 4. helyen szerepel, 70 millió közösségi médiakövetővel szintén a nemzetközi elektronikus zenei szcéna élbolyába tartozik, és ő a leghallgatottabb brazil művész a világon.

Alok: https://www.youtube.com/watch?v=bhU_DEM-7Yc

A SZIN már korábban két nemzetközi sztárt bejelentett: Timmy Trumpet szintén ott van a világ legjobb DJ-inek 10-es listáján illetve jön a Lukas Graham zenekar, legfrissebb albumuk már megérkezett, amit itthon először a SZIN-en hallhatunk élőben.

Megérkeztek az első hazai nevek is, ők sorban: Azahriah, Beton.Hofi, BSW, ByeAlex és a Slepp, Carson Coma, Curtis, Dzsúdló, Follow The Flow, Halott Pénz, Honeybeast, Krúbi, Majka, Manuel, Margaret Island, Necc party, Pogány Induló, Punnany Massif, Quimby, T.Danny, Tits Gang, Valmar és a Wellhello.

A legzsebbarátabb fesztiválra immár napijegyek is kaphatók. Az első körbe limitált példányszámú, kedvezményes jegyeket az első két napra, szerdára és csütörtökre 15.555 Ft/nap, péntekre és szombatra 17.555 Ft/nap áron lehet megvásárolni. Minden további info itt található: www.szin.org

Újabb nevek a fellépők között: https://youtu.be/ie8w8CXItYc