Rendhagyó évadnyitó fesztivállal robban be a SICC a budapesti kultúréletbe

A SICC Production friss színházi csapata idén január óta tölti meg élettel az Akvárium színpadát, és most egy egész napos minifesztiválra hívja a közönséget – barátokat, pályatársakat, színházszeretőket, zenerajongókat, kíváncsi fesztiválozókat egyaránt. „Ez az évadnyitó most tényleg rólunk szól – azokról, akik szeretnek alkotni, együtt lenni, gondolkodni és bulizni” – mondja Krasznai Vilmos, a fesztivál egyik szervezője, a társulat alapító tagja.

A fesztivál egész napos kulturális szabadnapot ajánl mindenkinek, aki szereti a kreatív műfajkeveredést és a jó társaságot, illetve valami igazán különleges programmal szeretné zárni a nyarat - és nyitná a színházi évadot.

Wunderlich József, Kovács Patrícia, Csuja Imre, Mészáros Árpád Zsolt, Brasch Bence, FIÚK zenekar, Tükrös zenekar - csak néhány név abból az illusztris társaságból, akik szórakoztatják majd a nagyérdeműt. A színháztémájú pódiumbeszélgetések házigazdái Prokopp Dóra, Bősze Ádám, Brasch Bence, Kozma András, Enyedi Éva illetve Vattamány Atanáz többek között Szinetár Dórával, Szinetár Miklóssal, Ascher Tamással, Alföldi Róberttel, Tarnóczi Jakabbal, Haumann Mátéval fognak beszélgetni, akik az első rendezésről, az első zenés főszerepről és más hasonló, a pályakezdés első nagy eseményeiről fognak beszámolni.

Aki a testét is szeretné formába hozni, indíthat egy könnyű jógával, de mehetünk majd reneszánsz házibuliba is, és Medveczky Balázs is jelen lesz, a Slapstick? zenekar társaságában. A magyar trap egyik jeles képviselője, Lil Frakk akusztikus koncertet ad majd, Lóciék Hirtling Istvánnal hoznak egy közös produkciót, Till Attila pedig Beton.Hofival lép színpadra - majd meglátjuk, mi lesz belőle…

A SICC Production eddigi előadásai sem voltak szokványosak – elég, ha csak a Majd ha fagy! – neoreneszánsz rally című előadásra gondolunk, amely hajléktalan költők verseit ötvözte reneszánsz dalokkal. A fesztivál is olyan, mint társulat maga: bátor, kreatív, sokszínű és szórakoztató.

SICC Összművészeti Fesztivál – ahol minden műfaj otthon van.

