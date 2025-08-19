Keresés

Kultúra

Rendhagyó évadnyitó fesztivállal robban be a SICC a budapesti kultúréletbe

2025. augusztus 19., kedd 14:30 | HírTv

Színház, koncert, fashion show, jóga, beszélgetések – és egy pompás reneszánsz házibuli. Augusztus 26-án első alkalommal rendezik meg a SICC Összművészeti Fesztivált az Akvárium Klubban, ahol egész délutántól hajnalig egymást érik majd a műfajokon átívelő programok.

  • Rendhagyó évadnyitó fesztivállal robban be a SICC a budapesti kultúréletbe

A SICC Production friss színházi csapata idén január óta tölti meg élettel az Akvárium színpadát, és most egy egész napos minifesztiválra hívja a közönséget – barátokat, pályatársakat, színházszeretőket, zenerajongókat, kíváncsi fesztiválozókat egyaránt. „Ez az évadnyitó most tényleg rólunk szól – azokról, akik szeretnek alkotni, együtt lenni, gondolkodni és bulizni” – mondja Krasznai Vilmos, a fesztivál egyik szervezője, a társulat alapító tagja.

A fesztivál egész napos kulturális szabadnapot ajánl mindenkinek, aki szereti a kreatív műfajkeveredést és a jó társaságot, illetve valami igazán különleges programmal szeretné zárni a nyarat - és nyitná a színházi évadot.

Wunderlich József, Kovács Patrícia, Csuja Imre, Mészáros Árpád Zsolt, Brasch Bence, FIÚK zenekar, Tükrös zenekar - csak néhány név abból az illusztris társaságból, akik szórakoztatják majd a nagyérdeműt. A színháztémájú pódiumbeszélgetések házigazdái Prokopp Dóra, Bősze Ádám, Brasch Bence, Kozma András, Enyedi Éva illetve Vattamány Atanáz többek között Szinetár Dórával, Szinetár Miklóssal, Ascher Tamással, Alföldi Róberttel, Tarnóczi Jakabbal, Haumann Mátéval fognak beszélgetni, akik az első rendezésről, az első zenés főszerepről és más hasonló, a pályakezdés első nagy eseményeiről fognak beszámolni.

Aki a testét is szeretné formába hozni, indíthat egy könnyű jógával, de mehetünk majd reneszánsz házibuliba is, és Medveczky Balázs is jelen lesz, a Slapstick? zenekar társaságában. A magyar trap egyik jeles képviselője, Lil Frakk akusztikus koncertet ad majd, Lóciék Hirtling Istvánnal hoznak egy közös produkciót, Till Attila pedig Beton.Hofival lép színpadra - majd meglátjuk, mi lesz belőle…

A SICC Production eddigi előadásai sem voltak szokványosak – elég, ha csak a Majd ha fagy! – neoreneszánsz rally című előadásra gondolunk, amely hajléktalan költők verseit ötvözte reneszánsz dalokkal. A fesztivál is olyan, mint társulat maga: bátor, kreatív, sokszínű és szórakoztató.

SICC Összművészeti Fesztivál – ahol minden műfaj otthon van.

A részletes programért és a teljes szereplőgárdáért klikk: https://www.facebook.com/photo/? 

fbid=122255627120195742&set=gm.1801926687200826 

Jegyekért: https://akvariumklub.hu/programok/sicc-fesztival/ 

 

Bíróság elé áll a Magyarországról kitiltott Kneecap egy tagja

Bíróság elé áll a Magyarországról kitiltott Kneecap egy tagja

 Szerdán kell megjelennie a bíróság előtt az ír Kneecap egy tagjának, miután júniusban óvadékkal szabadult. A rappert azért tartóztatták le, mert a brit terrorizmus-ellenes törvény szerint már az is büntetendő, ha valaki a támogatását fejezi ki egy tiltott szervezettel kapcsolatban.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója

Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója

 A képzés célja, hogy a korszerű zenés színjátszás gyakorlati elsajátításához, valamint a sikeres pályakezdéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és tudással ruházza fel a hallgatókat. Jelentkezni augusztus 29-ig lehet.
Véget ért a Gyulai Várszínház 62. évada

Véget ért a Gyulai Várszínház 62. évada

 Lezárult a Gyulai Várszínház 62. évada: június 27-e és augusztus 17-e között 34 programmal várták a közönséget, 4 új, saját bemutatót és egy felolvasószínházi bemutatót, két színházi-, egy zenei- és egy irodalmi humorfesztivált, valamint egy filmbemutatót tartottak - közölte a teátrum igazgatója hétfőn sajtótájékoztatón.
