Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 15. Hétfő Enikő, Melitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Rekord: A 15 éves Owen Cooper a legjobb férfi mellékszereplőjének Emmy-díját vehette át

2025. szeptember 15., hétfő 09:31 | HírTV
77. Emmy-díjátadó gála Owen Cooper

A Vészhelyzet Pittsburghben, a The Studio és a Kamaszok vitte el a vasárnap este Los Angelesben megrendezett 77. Emmy-díjátadó gála fődíjait.

  • Rekord: A 15 éves Owen Cooper a legjobb férfi mellékszereplőjének Emmy-díját vehette át

A Vészhelyzet Pittsburghben, amely egy pittsburghi kórház sürgősségi osztályán játszódik, a legjobb televíziós drámasorozat, a The Studio című hollywoodi stúdiószatíra a legjobb vígjátéksorozat, a Kamaszok pedig a legjobb limitált vagy antológia széria trófeáját nyerte el.

A kórházsorozat sztárja, Noah Wyle a legjobb drámai színésznek járó díjával pályafutása első Emmyjét nyerte. A színészt a 90-es évek Vészhelyzet című sorozatában nyújtott játékáért ötször jelölték a televíziós akadémia díjára, de akkor nem kapta meg. Wyle a gála színpadán az egészségügyi dolgozóknak is köszönetet mondott munkájukért.

Katherine LaNasa, a kórházsorozat női mellékszereplője szintén Emmy-díjas lett.

A drámák mezőnyében a Különválás szereplői közül a legjobb színésznő díját Britt Lower, a legjobb férfi mellékszereplő elismerését Tramell Tillman kapta.

A drámaszériák legjobb rendezésének díját pedig Adam Randall kapta Az utolsó befutók című kémthrillerért.

Seth Rogen, a The Studio főszereplője és társalkotója szintén először vehette át a legjobb vígjátéki színésznek odaítélt díjat. Rogen rekordot is döntött az estén, mivel Evan Goldberggel, az Apple TV+ sorozatának producerével együtt is díjazott lett, továbbá a széria rendezéséért és forgatókönyvének írásáért is átvehetett egy-egy Emmyt.

A vígjátéksorozatok legjobb férfi mellékszereplőjének Jeff Hillert, a Valaki valahol című HBO-széria sztárját választották a televíziós akadémia tagjai. A vígjátékok legjobb színésznőjének Emmyjét a 74 éves Jean Smart kapta a Hacks - A pénz beszélben nyújtott alakításáért, a legjobb női mellékszereplő díját pedig szereplőtársa, Hannah Einbinder nyerte el. Smart a sorozatban nyújtott alakításáért eddig négyszer vehette át a díjat.

A Kamaszok című Netflix-sorozat, amelyben egy tinédzsert vádolnak gyilkossággal, a legjobb limitált széria trófeáját szerezte meg, és a kategóriájában a forgatókönyv és rendezés díját is elnyerte.

A sorozat 15 éves brit sztárja, Owen Cooper a limitált vagy antológia mezőny legjobb férfi mellékszereplőjének Emmy-díját vehette át, ezzel az elmúlt 40 év legfiatalabb díjazottja lett az Emmy történetében. A legjobb női mellékszereplőként pedig Erin Dohertynek ítélték oda a díjat.

A limitált sorozatok legjobb színésznője Cristin Milioti lett, a Pingvin sztárja. A legjobb színész Emmyjét pedig Stephen Grahamnak, a Kamaszok sztárjának nyújtották át ebben a mezőnyben.

Stephen Colbert az egy évtizede a CBS csatornán futó The Late Show with Stephen Colbert című műsor házigazdájaként szintén először kapott Emmy-díjat, bár korábbi műsoraival már többször elnyerte azt.

A CBS júliusban jelentette be, hogy pénzügyi okokból 2026-ban leveszi a műsort a programjáról. Colbert a gálán a díját kezében tartva köszönetét fejezte ki a csatornának, ugyanakkor az este folyamán korábban, egy díj átadásában segédkezve tréfásan megkérdezte a közönségtől: "Amíg rám figyelnek, nem akar esetleg valaki alkalmazni?".

A mintegy 26 ezer tagot számláló amerikai televíziós akadémia díjai közül idén 30-30 trófeával az HBO és a Netflix gyűjtötte össze a legtöbbet, Az Apple TV+ műsorait 22 Emmy-díjjal ismerték el.

A CBS által közvetített gálaest házigazdája Nate Bargatze volt, aki egy százezer dolláros adományt ajánlott fel egy jótékonysági szervezetnek, de előre figyelmeztette a győzteseket, hogy valahányszor egy díjazott túllépi a 45 másodperces köszönőbeszéd időkeretét, levon az adomány összegéből. A díjátadó végén a sok időtúllépés miatt már jelentős hiány keletkezett, de Bargatze végül bejelentette, hogy a CBS csatornával együtt 350 ezer dollárt (117 millió forintot) adományoz a gyerekek iskola utáni elfoglaltságait szervező Boys and Girls Clubs of America nonprofit szervezetnek.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Felkészülni: ilyen durva fordulat jön az időjárásban!

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Szoboszlai miatt Marco Rossinak üzent a Liverpool edzője

Halász Bence első dobása döntött, magyar szenzáció az atlétikai vb-n

Détári Lajos beolvasott Varga Barnabásnak és Szoboszlaiéknak

Magyarellenes rigmusok és kórházban zárult este a Csíkszereda román bajnok elleni meccsén

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Mindhárom magyar kalapácsvető bejutott a világbajnoki döntőbe

Napindító: Az MVM tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodást kötött a Shellel + videó

További híreink

Napindító: Az MVM tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodást kötött a Shellel + videó

Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó
2
Saját emberei fordulnak ellene: Magyar Péter hátországa darabokra hullik
3
Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen
4
Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó
5
Ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat közölt a Medián ügyvezetője + videó
6
A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor
7
Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó
8
Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre – Madridban hallgatták ezrek Orbán Viktor üzenetét + videó
9
Zelenszkij: A leghatékonyabb szankciók az orosz olajfinomítókban okozott tüzek
10
Donald Trump: én lehetek az egyetlen, aki összehozhatja Putyin és Zelenszkij között a kommunikációt

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Négyszemközt Kapu Tibor kutatóűrhajóssal + videó

Négyszemközt Kapu Tibor kutatóűrhajóssal + videó

 Kapu Tibor, aki harmadik magyarként léphetett az űrbe és második magyarként a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére exkluzív interjút adott a HírTV-nek. Az adásban Velkovics Vilmos volt Kapu Tibor beszélgetőpartnere.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!