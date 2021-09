Rácz Zsófia a Magánterületben

Megosztás itt:

A párkeresés nehézségeiről, kedvenc reggelijéről és családjáról is beszélt Rácz Zsófia a Magánterület stábjának. A Hír TV új sorozatában hétről hétre ismert nők engednek betekintést a hétköznapjaikba. A legutóbbi adásban szóba került, hogy a kinevezésével együtt jelentősen átalakult az életvitele, ami nem zavarja, kifejezetten élvezi a sok utazással járó, mozgalmas feladatkört.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Elmondta azt is, nem az a típusú nő, aki akkurátusan odafigyel a táplálkozására, ugyanakkor az utóbbi időben mégis középpontba került az életében az egészséges táplálkozás és igyekszik tudatosabban étkezni.

A korosztálya párkeresési dilemmáival kapcsolatban elmondta, szerinte a párválasztás az, amit mindenki szeretne nagyon jól csinálni, de a “hogyan”-nal kapcsolatban általános a tanácstalanság. A kérdésre, hogy nehezebb-e manapság párt találni, úgy válaszolt: az életünk nagy részét online, a digitális térben éljük, ám számára az internetes párkeresés tipikusan az a terület, amit sosem merne kipróbálni.

Arról is beszélt, közismert ember lévén rengeteg előítélettel találkozik, ami nehézséget okoz számára, mivel sokszor szembesül azzal, hogy teljesen másmilyennek látják őt, mint, amilyen valójában.

Rácz Zsófia szerint a megjelenése és a pozíciója bőven ad okot arra, hogy “skatulyákba” tegyék, ugyanakkor úgy érzi, ahhoz, hogy a nőket ne érje hátrányos megkülönböztetés, Magyarországon a jogszabályi háttér biztosított.

“A lehetőség adott ahhoz, hogy egy nő egyenlő esélyekkel induljon az életben, ugyanakkor ezzel a lehetőséggel élni is kell. Például, ahhoz, hogy a női mivolta miatt valakit ne érjen hátrányos megkülönböztetés a munkahelyén, szükség van egy olyan munkaadóra és férfi munkatársakra, akik ebben partnerek.” - fogalmazott a helyettes államtitkár. Beszélt a Fradihoz való kötődéséről, illetve arról is, hogy már a kinevezése előtt is ifjúsági érdekképviselettel foglalkozott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Magánterület következő adásában vasárnap este 19:00 órakor Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke beszél majd anyaságról, a szervezet politikai akcióiról és átalakult hétköznapjairól.