2018. december 29.,
szombat, Tamás, Tamara napja

Próbálják megmenteni az ősi várost

MTI

2018. december 29., szombat 09:51

Elkezdődött Aleppo műemléki helyreállítása – írja a Népszava szombati számában.

Szíriában a hét éven át pusztító háború után átfogó rekonstrukcióval igyekeznek megmenteni Aleppo ókori és középkori épített örökségét. A háború nagy pusztítást okozott, de az ősi város régészeti feltárása nem volt teljes, így még újabb leletekre számíthat az utókor.

A világ egyik legrégebben lakott települése több mint hétezer éves, ma csaknem kétmilliós lakosával Szíria második legnagyobb városa.

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