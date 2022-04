Porgyt és Kékszakállút is énekel az Operaházban Willard White

Megosztás itt:

Sir Willard White - forrás: OPERA

Csaknem 50 éves pályafutása alatt Willard White a világ szinte minden jelentős operaházában és koncertszínpadán fellépett. A jamaikai születésű művész 1974-es debütált a New York City Operában, majd rendszeres fellépője lett a londoni Királyi Opera, az Angol Nemzeti Opera, a New York-i Metropolitan Opera, a San Franciscó-i Opera előadásainak. Hangfajának csaknem minden szerepét elénekelte az alaprepertoártól a kuriózumokig, Monteverditől Berg, Britten és Ligeti műveiig, de a Royal Shakespeare Companyban prózai szerepben is kipróbálta magát.

A világhírű előadó május 1-jén és 4-én az Operaházban Almási-Tóth András rendezésében 2018-ban bemutatott Porgy és Bess-előadás férfi címszerepében áll színpadra, amely szerepet ugyan már pályája elején lemezfelvételen rögzített, színpadon mégis ritkán volt lehetősége megformálni. Az előadásban mások mellett Horty Lilla (Bess), Szemenyei János (Sporting Life), Szegedi Csaba (Crown), Fülep Máté (Jake), Fodor Beatrix (Clara), Fodor Gabriella (Serena) és Meláth Andrea (Maria) lesznek partnerei, a Magyar Állami Operaház Zenekarát, Énekkarát (karigazgató Csiki Gábor) és Gyermekkarát (karvezető Hajzer Nikolett) Dénes István vezényli - közölte a dalszínház pénteken az MTI-vel.

Willard White ezt követően május 7-én és 14-én repertoárjának egyik több évtizede meghatározó gyöngyszemét, Bartók A kékszakállú herceg vára című operája férfi szerepét magyar nyelven énekli az Operaházban.

A darab Szinetár Miklós 2018-as rendezésében lesz látható, amely a rendező korábbi, 2014-es kolozsvári színrevitele nyomán kívánta megidézni a gróf Bánffy Miklós által 1918-ban színre vitt ősbemutatót. White partnere Judit szerepében Gál Erika lesz, a prológot Kálid Artúr mondja el, az Opera Zenekart Kovács János dirigálja.

Az est második részében a dalszínház magyar művészeinek előadásában, koncertszerű formában szólalnak meg a Porgy és Bess népszerű részletei. Közreműködik Palerdi András, Létay Kiss Gabriella, László Boldizsár, Szegedi Csaba, Fülep Máté, Fodor Gabriella és Fodor Beatrix, az Opera együtteseit Dénes István dirigálja.