2025. 11. 12. Szerda Jónás, Renátó napja
Pop-up party a színházban - indul az Erkel After

2025. november 12., szerda 16:23 | HírTV

Füstgép, fények, bulislágerek és ütemes basszusok pörgetik fel az Erkel Színház éjszakáját november 21-én, az Erkel After partysorozat első alkalmával. A színház emeleti büféjében este 10 után, rögtön az Apáca Show előadást követően felforrósodik majd a levegő, mert a DJ pultba áll a hazai party szcénában még kevésbé ismert, de hatalmas energiákat mozgató, titokzatos DJ Paul Ble.

November 21-én a színház nem ér véget az Erkelben a függönnyel. Az Apáca Show előadás után ugyanis berobban a partyélet az emeleti büfében, és egy fergeteges buli veszi kezdetét, ahol a tánczene hipnotizálja majd az összesereglett nagyérdeműt. Az első Erkel Aftert az új oldaláról bemutatkozó ismert musicalszínész, művésznevén DJ Paul Ble celebrálja, aki ezzel a fellépésével minden bizonnyal végérvényesen elhelyezi magát a DJ történelem világtérképén.

A lemezlovasként most debütáló, ellenben a színházi életben rendkívül aktív Paul Ble több mint 70 musical és rockopera főszerepét tudhatja maga mögött. Az Erkel egyik vezető színésze, aki A trón musicalben Garait, az Apáca Show-ban Eddie Souther-t, a rendőrt alakítja. A hazai közönségnek Feke Pál néven vált kedvencévé.

Első alkalommal tehát Feke Pál aka Paul Ble biztosítja a hangulatot, és érkeznek majd az Erkel csapat tagjai is. Az Erkel After nem feltétlenül az aznapi előadás látogatóinak szól - bárki érkezhet csak a bulira is, ha arra van kedve. A belépőjegy mellé – amit itt lehet beszerezni – jár egy ital is, de a bulifeeling anélkül is garantált.

 

 

Főhajtás Törőcsik Mari életműve előtt

Főhajtás Törőcsik Mari életműve előtt

 Ünnepi programmal tisztelegnek Törőcsik Mari színművész emléke előtt november 16-án, vasárnap a Nemzeti Színházban: a színész születésének 90. évfordulója alkalmából fotókiállítás nyílik, majd felavatják a Törőcsik Mari Díszpáholyt, az emlékest zárásaként pedig a Körhinta című előadás lesz látható a nagyszínpadon.
