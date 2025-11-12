Pop-up party a színházban - indul az Erkel After

Megosztás itt:

November 21-én a színház nem ér véget az Erkelben a függönnyel. Az Apáca Show előadás után ugyanis berobban a partyélet az emeleti büfében, és egy fergeteges buli veszi kezdetét, ahol a tánczene hipnotizálja majd az összesereglett nagyérdeműt. Az első Erkel Aftert az új oldaláról bemutatkozó ismert musicalszínész, művésznevén DJ Paul Ble celebrálja, aki ezzel a fellépésével minden bizonnyal végérvényesen elhelyezi magát a DJ történelem világtérképén.

A lemezlovasként most debütáló, ellenben a színházi életben rendkívül aktív Paul Ble több mint 70 musical és rockopera főszerepét tudhatja maga mögött. Az Erkel egyik vezető színésze, aki A trón musicalben Garait, az Apáca Show-ban Eddie Souther-t, a rendőrt alakítja. A hazai közönségnek Feke Pál néven vált kedvencévé.

Első alkalommal tehát Feke Pál aka Paul Ble biztosítja a hangulatot, és érkeznek majd az Erkel csapat tagjai is. Az Erkel After nem feltétlenül az aznapi előadás látogatóinak szól - bárki érkezhet csak a bulira is, ha arra van kedve. A belépőjegy mellé – amit itt lehet beszerezni – jár egy ital is, de a bulifeeling anélkül is garantált.