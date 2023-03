Pénteken kezdődik a Szentendrei Tavaszi Fesztivál

Megosztás itt:

A műfaji sokszínűség és a minőség a Szentendrei Tavaszi Fesztivál védjegye, az idei programsorozat pedig művészpárosok előadásaira és önálló estekre épül - jellemezte a pénteken kezdődő rendezvényt az MTI-nek a Szentendrei Teátrum vezetője. Lőrinczy György elmondta: a nehéz gazdasági helyzetből adódó kedvezőtlen körülmények új koncepció megalkotására inspirálták őket.

Olyan egy- és kétszemélyes produkciókat hívtak meg, melyek közönségsikere garantálja, hogy a bevételből kigazdálkodhatók a költségek. Ezért lett a fesztivál szlogenje az "Egyedül vagy párosban egy káprázatos városban".

Az előadások legfontosabb helyszíne a város kiváló akusztikájú színházterme a belvárosi könyvtár épületében.

Lőrinczy György beszélt arról is, hogy a fesztivált most is az országos programözön elé időzítették, de az előadások időtartama is igazodik az igényekhez, így például a fővárosból érkezők is kényelmesen elérhetik az utolsó HÉV-et, illetve az előadások zömét a hétvégére tették.

A fesztivál március 17-én Rost Andrea operaénekes és Lukács Miklós cimbalomművész koncertjével indul, amelyen bemutatják új műsorukat: a zenei műfajokat átjáró előadásban Handeltől a klezmer dalig, Erkeltől a magyar népdalokig ível a kínálat. Egy dalpremierre is sor kerül: Lukács Miklós erre az alkalomra komponált Aura című művét először itt énekli majd Rost Andrea

A közönség országos sikerdarabokkal találkozhat a fesztivál során - emlékeztetett az igazgató. Karinthy Ferenc Dunakanyar című egyfelvonásosa a 2021-es szentendrei premier óta fut nagy sikerrel, Szinetár Dóra és Makranczi Zalán kettősét a Szamos cukrászda Klimt Termében láthatja a közönség. Nagy Sándor virtuóz produkciójában, a Teltház című vígjátékban csaknem negyven karakter kel életre; Bálint András és Jordán Tamás kettősében egy nagy generáció legendás alakjai mesélnek történeteket magukról, színházszenvedélyükről, beszélgetésükbe olykor Molnár Ferenc is "bekapcsolódik". Falusi Mariann és a Sárik Péter Trió népszerű, közkedvelt magyar dalokat dolgoz fel jazzre hangszerelve.

Pokorny Lia zenés LIAisonjában 15 nő 15 története elevenedik meg, Kéméndi Tamás harmonikakíséretével; Bödőcs Tibor Meg se kínáltak című kocsmaáriájában hol nosztalgikus költőiséggel, hol sokkolóan ismerős világgal találkozhat a közönség Oszkár, a szobafestő tolmácsolásában, akit Thuróczy Szabolcs kelt életre.

Markó-Valentyik Anna bábművésznek a táncművészet és a bábos műfaj határán mozgó, felnőtteknek szóló előadása egyszerre mono- és kétszereplős dráma, hiszen a Polcz Alaine írásaiból merítő Alaine - Ideje a meghalásnak című darabban megjelenik a halál és a gyász kutatójának alakja is, akinek szövegeit Karády Katalin dalai tördelik.

A Kortárs&Balett Tánccsoport Szentendre előadását a négy őselem, a föld, a tűz, a víz és a levegő különböző formái, találkozásai és hatásai inspirálták.

A Fitos Dezső Társulat gyerekeknek szóló táncjátékában egy ütött-kopott, kerekeken guruló láda rejtelmeit kell kifürkészni A láda titka című előadásban, és szintén a kisebbeknek szól a No, megállj csak, Kancsil! című kreatív, bábos előadás, amely indonéz állatmeséket dolgoz fel a zene és a fantázia segítségével.

A Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) két kiállítóhelyen, a Kmetty Múzeumban és a Ferenczy Múzeumban várja a közönséget. Ez utóbbiban nemcsak megújult belső terek fogadják a publikumot, hanem friss válogatás is az FMC gyűjteményéből.

Egy szelet Teátrum címmel Paraszkay György fotóiból nyílik tárlat március 17-én a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban. A kiállítás híres magyar színészek Szentendrén készült fotóiból válogat, több évtizedet átölelve; az eseményt Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus köszönti.

A március 17. és április 2. közötti programokról a www.szentendreiteatrum.hu lehet tájékozódni.