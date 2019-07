Pénteken kezdődik a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál

A magyar külpolitika egyik legfontosabb sarokköve a külhoni magyarok melletti kiállás, jogaik és érdekeik védelme, illetve képviselete - Menczer Tamás államtitkár. Félmillióval több tankönyvet rendeltek az iskolák a szeptemberi tanévkezdésre, az erre fordított költségek 700 millió forinttal csökkentek tavalyhoz képest - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A kormány a 2020-as büdzsé kialakításakor a családok támogatását, az elért gazdasági eredmények megvédését, az ország biztonságának garantálását és az adócsökkentés folytatását tartotta szem előtt - mondta Tállai András a Magyar Nemzetnek. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője kereszténydemokrata szempontból a családok támogatásának növelését említette első helyen, mint prioritást. Kőszeghy Csanád Ábelt, a Jobbik helyi önkormányzati frakcióvezetőjét indítja közös polgármesterjelöltként Debrecenben az őszi önkormányzati választáson a Jobbik, a Momentum és az LMP - jelentették be a három párt képviselői. Az antiszemitizmus egy új nagyságrenddel növekedett Európában, az ide érkező muszlim bevándorlók számának növekedésével új kihívásként jelent meg a muzulmán zsidóellenesség - mondta Horváth József, biztonságpolitikai szakértő az M1 reggeli műsorában. A Közel-Keletről érkezett fiatalok abban szocializálódtak, hogy elsőszámú, kiemelt ellenségük Izrael állam és a zsidóság - mutatott rá Horváth József. A Demokratikus Koalíció felszólítja a kormányt, intézkedjen annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül cseréljék ki vagy javítsák meg a budapesti műtőkben az elromlott klímaberendezéseket. DK: Újabb milliárdokat akarnak elszórni Orbán Viktor kisvonatfüggőségére, miközben az ápolók és tanárok béremelését leszavazták. Az Európai Parlament írott szabályát is felül akarják bírálni a Momentumos EP-képviselők - mondta a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorában Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett: Cseh Katalin és Donáth Anna azon munkálkodik Brüsszelben, hogy fideszes képviselők ne tölthessenek be tisztséget a parlament szakbizottságaiban. Öt borsodi település - Mezőkövesd, Emőd, Bükkábrány, Sály és Hejőpapi - kapott uniós forrású pénztámogatást önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésre A tudatos gyógyszerhasználatot népszerűsítő kampány indul, ami az internetes gyógyszerrendelés és a túlzott antibiotikum-fogyasztás veszélyeire figyelmeztet - mondta Lám Judit, Egészségügyi Menedzserképző Központ operatív igazgatóhelyettese. A Greenpeace műanyaghulladékból készült bálnaszobrokat helyezett ki az Országház előtti Kossuth Lajos térre. A környezetvédelmi szervezet a tengeri műanyagszennyezésre szeretné felhívni a figyelmet a Műanyagmentes július kezdeményezés kapcsán. Az internetes kereskedő cégek túlnyomó része a tapasztalatok szerint együttműködő, de a fogyasztóknak is oda kell figyelniük vásárláskor - mondta a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnöke az M1 csatornán. Átlagos termés várható a vetésterület legnagyobb részét képező őszi vetésű kultúrák tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok megyében - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Atlétikai centrumot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen. Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Caputová Szlovák Köztársaság elnök Az idén 3,3-3,5 százalékos inflációra számítanak az elemzők. A 4iG megállapodást írt alá a Magyar Telekom Nyrt.-vel a T-Systems Magyarország Zrt. megvásárlásáról. Ma kezdődik az EFOTT, amelyen idén több mint kétszáz fellépő várja a közönséget a Velencei-tó partján. A kisebbség- és magyarellenes román állampolitika leállítása céljával hívja tüntetni július 23-ra Székelyudvarhelyre szimpatizánsait az Erdélyi Magyar Néppárt. Az év első felében 8,8 százalékkal csökkent a forgalomba helyezett új személygépkocsik száma Ausztriában a Statistik Austria kimutatása alapján. A jelentkezők mintegy harmadrésze megbukott az érettségin Romániában, az eredményességi rangsorban a székely megyék messze az országos átlag alatt, a sor végén kullognak - írták az erdélyi lapok. Matteo Salvini olasz belügyminiszter hangsúlyozta: példaszerű büntetést követel azon civil szervezet számára, amely a tiltás ellenére 41 migránst szállított Lampedusa szigetére. A kiterjedt algavirágzás óriási ökológiai és gazdasági terhet jelent, az így keletkező hatalmas mennyiségű biomassza azonban a jövőben bioműanyagok, biogáz vagy bioetanol nyersanyagforrásaként is hasznosítható. Egy nemzetközi kutatócsoport számolt be arról, hogyan képesek baktériumok lebontani az algákban lévő szénhidrátokat. Lengyelország a 2040-es évek elejére legalább hat atomreaktort épít és áramfelhasználásának már mintegy húsz százalékát fogja atomenergiával fedezni. Indonézia több mint 210 tonna szemetet küld vissza Ausztráliába, mert a konténerekben tiltott hulladékot találtak. Negyvennégy menedékkérőt mentett ki a Sea-Eye német nonprofit szervezet Alan Kurdi nevű mentőhajója a Földközi-tengeren. A lázadó síita húszik felszólították a jemeni kormányt támogató arab koalíciót, hogy azonnal és teljes egészében vonja ki csapatait Jemenből. Oroszországot aggasztja az a teheráni bejelentés, hogy Irán megkezdte a megengedettnél magasabb fokon dúsított urán előállítását - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Oroszországot bíráló zárónyilatkozatot fogadott el Luxemburgban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet parlamenti közgyűlése, amely nem ismeri el a Moszkva által bekebelezett dél-ukrajnai Krím félszigetet Oroszország részeként. Videófelvételt találtak az Indiában eltűnt nyolc hegymászó életének utolsó pillanatairól. Elvetette a hónapok óta egyre hevesebb tüntetéseket előidéző kiadatási törvény módosítását célzó tervezet további tárgyalásának lehetőségét Carrie Lam hongkongi kormányzó. Személygépkocsival ütközött és meghalt egy motoros Pápán. Magyarországon még most is jelentős számban fordulnak elő. Az illegális beavatkozás nemcsak anyagi veszteséget okoz a szolgáltatóknak, hanem életeket is veszélyeztet - hívta fel a figyelmet az NKM Nemzeti Közművek Zrt. Többórás késéssel járnak a Szlovákiát érintő nemzetközi vonatok, mert kerülőútra kényszerülnek a szlovák szakaszon történt vasúti baleset miatt - közölte a Mávinform. Közel kétszáz tonna élelmiszert és kétmillió liter italárut foglaltak le a magyar hatóságok az elmúlt hónapokban indított legnagyobb nemzetközi razziákon. Az önkormányzat támogatásával újjáéled a nagy hagyományokkal rendelkező salakmotorsport Debrecenben. Csoportja első helyén végzett, így negyeddöntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott a nyári Universiadén. Vadnai Benjámin olimpiai kvótát szerzett a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs vitorlázó Laser-világbajnokságon.