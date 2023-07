Pálffy István 13 év szünet után műsorvezetőként tér vissza

Megosztás itt:

Pálffy István a pályafutását a ’80-as évek végén kezdte a Magyar Rádiónál, később a Magyar Televízió műsorvezetője lett. 1997-ben az akkor induló TV2 egyik legmeghatározóbb személyisége volt és oroszlánrészt vállalt a csatorna indításában is. 2002-ben visszatért a köztévéhez, majd 2010-ben búcsút intett a televíziózásnak és a privát szektorban tevékenykedett. Az élet azonban úgy hozta, hogy a televíziós búcsú nem örökre szólt: idén augusztusban ugyanis új feladatok várják. Ő lesz a Napi Aktuális című hétköznap esténként jelentkező politikai-közéleti hírháttér műsor házigazdája a csatornán.

„A HírTV nem teljesen ismeretlen terep számomra, vendégként eddig is sok vitaműsorban szerepeltem. Most azonban már nem a saját véleményemet mondom majd el a nézőknek, hanem napról-napra a hazai közélet jelentős szereplőit, az éppen aktuális témák szakértőit kérdezem. Úgy gondoljuk, hogy a nézők konkrétumokat akarnak megtudni és találkozni szeretnének hozzájuk hasonló gondolkodású emberekkel. Fontosak a hírek, az identitás, a pontosság és az emberek tisztelete. Igazodási pontokra és személyekre egyre inkább szükség lesz. Ezért a HírTV a Napi Aktuális témáit a csatorna nemzeti, magyar érdekek szerinti értékrendje alapján választja, a HírTV újságírói pedig hasonló gondolkodás és szemlélet alapján mutatják be azokat. Konkrétan és közérthetően.”

– magyarázta az új feladatai kapcsán Pálffy.

A legendás televíziós szakember leigazolását hosszú tárgyalási és előkészítési folyamatok előzték meg. „Szakmailag és emberileg is megtisztelő feladat számunkra, hogy hamarosan egy olyan kivételes televíziós személyiséggel dolgozhatunk együtt, mint Pálffy István. Felkészültsége, tapasztalata és szakértelme garanciát jelent arra, hogy a HírTV továbbra is színvonalas és informatív műsorral informálja nézőit. A Napi Aktuálisban sok újítást tervezünk és ezek megalkotásában István nemcsak remek partner, hanem aktív közreműködő is lesz.” – mondta el Velkovics Vilmos, a HírTV főszerkesztője.

A Napi Aktuális műsorvezetőjeként Pálffy István először augusztus 21-én este lesz látható a HírTV-n.