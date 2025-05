Ötödik alkalommal várja Kürtőskalács Vigalom a látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Megosztás itt:

Kiemelték, hogy a fesztivál célja népszerűsíteni a több mint 250 éves múltra visszatekintő kürtőskalácsot, amely ma már hivatalosan is hungarikum. Emellett azt is meg szeretnék mutatni, hogyan lehet ötvözni a hagyományokat a mai gasztrotrendekkel.

Azt írták, hogy a klasszikus és különleges ízesítésű kalácsok mellett glutén-, tej- és tojásmentes változatokat is kóstolhatnak majd a látogatók, a Csináld Magad Műhelyben pedig bárki elkészítheti saját kedvenc kürtőskalácsát.

A fesztiválon kapható lesz az úgynevezett "kürtősbon" is, ami egy olyan kürtöskalács, amelynek tésztájába krémek kerülnek, mégis hagyományos formában készül. Minden darab sorszámozott, már több mint 50 ezret adtak el belőle az évek során, sőt most minden 50. vásárlót ajándék is vár.

A látogatók emellett megkóstolhatják az úgynevezett "kürtős fondüt" is, a kürtőskalács szeletelt, különféle mártogatósokkal és feltétekkel együtt tálalt változatát is.

A Kürtőskalács Vigalom idei meglepetéseként minden stand készít majd egy "zsákbamacska" kürtőskalácsot, amit nem a vendég választ, hanem a készítők alkotnak személyre szabottan – fogalmaztak a közleményben.

Hozzátették, hogy a gasztronómiai élmény mellett mesemondók, bábszínház, kézműves foglalkozások, arcfestés, állatokkal kapcsolatos ismeretterjesztő programok és változatos zenei rendezvények is várják a családokat.

A program általános állatkerti belépőjeggyel, éves bérlettel és 4 évszakos bérlettel is látogatható. A belépést az Állatkert Körhinta melletti kapuján át javasolják a szervezők.