Öt magyar film száll versenybe a szarajevói filmfesztivál díjaiért

A szervezők szerdai tájékoztatása szerint 50 film szerepel a különböző versenyprogramokban, amelyek közül tizenötöt most láthat először a közönség.

A játékfilmek kategóriájában 9 alkotás méreti meg magát, a többi között Olasz Renátó első nagyjátékfilmje, a Minden csillag, amelynek Szarajevóban lesz a világpremierje. A film egy vidékről Budapestre költözött testvérpárt követ, akik egy karácsonyi buli miatt visszatérnek vidéki otthonukba. Régi barátok és szerelmek jelennek meg, ám semmi sem olyan, mint régen volt, és senki nem találja a helyét, tiniként nem ilyennek képzelte senki sem a harmincas éveit.

A dokumentumfilmek kategóriájában 20 film szerepel. Itt indul a fődíjért Bársony Katalin Suno Dikhlem című, belga-magyar koprodukcióban készült alkotása, amely egy Koszovóról Németországba menekült család deportálásáról szól, és bemutatja, hogyan veszíti el jövőképét, otthonát és identitását a koszovói roma fiú, aki korábban csak a biztonságos német hétköznapokat ismerte.

Rövidfilm kategóriában Kenyeres Bálint The Spectacle című, magyar-francia koprodukcióban készült filmje mérkőzik meg kilenc másik alkotással. A film egy roma fiúról szól, aki egy tévéfilmnek köszönhetően a figyelem középpontjába kerül.

A versenyprogramban induló 11 diákfilm közül kettőnek magyar az alkotója. Ebben a válogatásban lesz látható Balogh Mirjana Wish You Were Ear című filmje, amely animációs formában mutatja be, hogyan formálnak minket a kapcsolataink, valamint Ladányi Jancsó Jakob Élő kövek című alkotása, amely egy világtól elzárt rehabilitációs intézményben játszódik.

A szarajevói fesztiválon a hangsúly ezúttal is a térség, a volt Jugoszlávia tagországainak filmművészetén lesz, de érkeznek filmek Olaszországból, Bulgáriából, Franciaországból, Magyarországról, Németországból, Ausztriából, Romániából, Görögországból, Csehországból, Spanyolországból, Belgiumból, Ukrajnából, Lengyelországból, Hollandiából, az Egyesült Államokból, Azerbajdzsánból, Törökországból, Észtországból és Örményországból is.

A Szarajevói Filmfesztivál az utóbbi három évtizedben Európa legnagyobb presztízsű seregszemléi közé nőtte ki magát, a vetítéseken évről évre több mint 100 ezer néző vesz részt, míg a nívós szakmai programokat világsztárok és a térség élvonalbeli filmesei közreműködésével rendezik meg.