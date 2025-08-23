Ősember-kaland Vértesszőlősön: Hatvan éve találták meg Samut

Megosztás itt:

Hatvan éve találták meg a Samu névre keresztelt 320 ezer éves ősember csontmaradványát a vértesszőlősi mésztufabányában, ennek megünneplésére a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) családi napot szervezett vértesszőlősi régészeti bemutatóhelyén.

Mint írták, a lelet megtalálásának jubileuma mellett a felfedezés emlékére minden évben megrendezett családi nap, azaz a Samu-nap tizedik évfordulóját is megünneplik szombaton. A rendezvény szabadtéri kiállítóhelyén "tapintható közelségbe kerül őskori történelmünk", emellett kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, tárlatvezetések és előadások mutatják be a régészeti, embertani és őslénytani maradványokat, azok képződését és környezetét. Lengyel György, a kiállítóhely vezető régészének tárlatvezetésein "megelevenedik a régészeti lelőhely története, fény derül a kőpattintás titkaira, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének ősemberkoponya másolatait is megtekinthetik a látogatók". Gasparik Mihály, a Természettudományi Múzeum főmuzeológusa Akiknek a kardfogú tigris volt a szomszédjuk című előadásain ős- és mai állatok koponyái, fogazatok, csontok tekinthetők meg.

A közlemény szerint a maradványok segítségével a látogatók rekonstruálhatják az ősi környezetet, megismerkedhetnek az úgynevezett jégkorszaki megafauna néhány fajával és ma élő rokonaikkal. A vértesszőlősi Samu-napon bárki bepillanthat a régészet fortélyaiba is, a kisebbek mini ásatáson vehetnek részt, a GEO-játszóházban pedig akár paleobotanikussá is válhatnak. A családi napon idén is megrendezik az őskőkori ötpróbát. A versenyen többek között ősbölényre és ősmedvére vadászhatnak a vállalkozók, emellett ősállat-lábnyomok után is kutathatnak, megtudhatják, "mi volt Samu menüje" de akár mésztufa-puzzle és láponjárás terén is próbára tehetik ügyességüket. Az ötpróba állomásain menetlevél kalauzolja végig a résztvevőket, akik ha sikeresen teljesítenek minden feladatot, jutalomban részesülnek.

A filmkedvelő közönség egész napos filmvetítéseken is részt vehet, ahol többek között megnézhetik A kőbaltás ember 2. - Samu vacsorája című animációs filmet, Gauder Áron rendezésében. A családi programok sorozatát a Vértesszőlősön élő Horváth Sándor Igric zenés gyerekműsora zárja. Mint írták, a Magyar Nemzeti Múzeum két programmal is várja a régészet iránt érdeklődőket ősszel. Szeptember 6-án a múzeum egy kirándulást szervez az intézmény visegrádi tanintézményébe, a Mátyás Király Múzeumba.

Ott egy már korábban feltárt, a királyi palota mellett található ferences kolostort fog bemutatni a résztvevőknek Buzás Gergely igazgató. Szeptember 27-én az érdeklődők Vértesszőlősre látogathatnak, ahol Samu környezetét, az őskori lelőhelyet és a Szelim barlangot nézhetik meg Lengyel György régész vezetésével - közölték.

