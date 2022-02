Oscar-díj - Az élő gála előtt átadnak nyolc díjat, hogy rövidebb legyen az adás

Megosztás itt:

David Rubin, az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) elnöke arról tájékoztatta a mintegy tízezres tagságot, hogy a vágás, a látványtervezés, a hang, a smink és haj, az eredeti filmzene és a három rövidfilmes kategória - a rövid dokumentumfilm, a kisjátékfilm és a rövid animáció - Oscar-díját közvetlenül a gála előtt adják majd át a Los Angeles-i Dolby Színházban.

A ceremóniának ezt az egy órával hamarabb kezdődő részét nem élőben közvetítik, a köszönőbeszédeket megvágva illesztik majd be az élő, háromórásra tervezett műsorba. Rubin hangsúlyozta, hogy ezzel a megoldással azért mind a nyolc nyertes átélheti az "Oscar-pillanatot". Az elnök szerint erre a változtatásra az Oscar-gála egészséges jövője érdekében volt szükség.

Rubin kifejtette, hogy mivel az Oscar-gála élőben közvetített televíziós műsor, a tévénézőket kell előnyben részesíteni, és olyan műsort kell készíteni, amely növeli a nézettséget. Ez a kérdés már régóta vita tárgya. A most bejelentett lépést pedig annak tudatában tették meg, hogy az Oscar-jelöltek életre szóló élményét is meg kell őrizni. Ez a döntés egy esélyes magyar jelöltet is érint az egyik kategóriában: a legjobb látványtervezés jelöltjei között szerepel Sipos Zsuzsanna, a Dűne című film berendezőjeként.

Hosszú ideje fontolgatta a filmakadémia, hogy a 23 díjkategória néhány trófeáját adáson kívül adják át, a műsor kurtítása érdekében. 2019-ben már bejelentették, hogy négy kategória - az operatőr, a vágó, a smink és haj, valamint a kisjátékfilm - díjainak átadását előre felvett, vágott formában játsszák be a műsorban. A tagok tiltakozása miatt azonban végül a filmakadémia beadta a derekát, és pár nappal a gála előtt visszavonta a döntést.

Az Oscar-ceremónia nézettsége azonban azóta is tovább esett. Tavaly a pandémia miatt megváltoztatott protokoll szerint készített műsort 9,85 millió néző látta, ami minden idők legalacsonyabb nézőszáma volt. A műsor felfrissítése nem csak az élő adást közvetítő ABC csatornát foglalkoztatja, idén a gála producerei Amy Schumer, Regina Hall és Wanda Sykes személyében három házigazdát is választottak a program színesítéséhez. A 94. Oscar-díjátadó ceremóniát március 27-én, vasárnap este tartják a Los Angeles-i Dolby Színházban.

MTI

