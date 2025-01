Oscar 2025: A magyar építészről szóló fim kapta a legtöbb jelölést a fontos kategóriákban + videó

Megosztás itt:

A legjobban várt filmek közül sokan ott vannak a főbb kategóriákban, köztük a magyar vonatkozású A brutalista is, amely már a Golden Globe-on is nagy sikert aratott. Sokakban nem is az volt a kérdés, hogy jelölik-e a fontosabb kategóriákban, hanem hogy hány jelölést kap összesen?

Az idei Oscar-jelölésekkel kapcsolatban korábban itt írtunk a lehetséges filmekről és rendezőkről, itt pedig a színészi kategóriák esélyeseiről. Ahogy az várható volt, néhány várakozás teljesült, míg mások nem. Timothée Chalamet és Denzel Washington jelölése borítékolható volt, mint ahogy arra is nagy összegben mertünk volna fogadni, hogy A brutalista, a Wicked és a Dűne: Második rész is képviselteti magát a legfontosabb kategóriákban.

Legjobb film

Anora

A brutalista

Sehol se otthon

Konklávé

Dűne II

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

A szer

Wicked

Legjobb rendező

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (A brutalista)

James Mangold (Sehol se otthon)

Jaques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (A szer)

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet