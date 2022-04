Országszerte ingyenes múzeumpedagógiai programokkal várja az iskolásokat a Magyar Nemzeti Múzeum

Megosztás itt:

A legnagyobb járványok történetét, az ágyúkészítés folyamatát, a Seuso-kincs titkát és a Sub Rosa rejtélyt is megismerhetik a diákok a Magyar Nemzeti Múzeum Lázár Ervin Program keretén belül. A színes múzeumpedagógiai programok, melyekre 5. és 7. évfolyamos osztályok jelentkezését várják, országszerte ingyenesen elérhetők a múzeum intézményeiben. A tanév végéig – június 15-ig – elérhető foglalkozásokra a helyek korlátozottak, a csoportokat jelentkezési sorrendben tudják fogadni.

Budapesten és országszerte összesen nyolc helyszínen – a Magyar Nemzeti Múzeumban, az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeumában, az MNM Mátyás Király Múzeumban, az MNM Esztergomi Vármúzeumában, az MNM Rákóczi Múzeumában, az MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteményében, az MNM Kubinyi Ferenc Múzeumában, valamint az MNM Báthori István Múzeumában – lehet regisztrálni a megjelölt e-mail-címeken. A szervezők kérik, az érdeklődők közvetlenül a kiválasztott intézménnyel vegyék fel a kapcsolatot, ahol megbeszélhetik az egyéni utazás részleteit és a kedvezmények igénybevételének lehetőségeit.

Választható intézmények és programok

A Magyar Nemzeti Múzeum épületében az alábbi vezetett foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók: Az őskor – Vértesszőlősi Sámuel és utódai, Élet az ókori Pannóniában, A Seuso-kincs, Honfoglaló mindennapok – A végső állomás, Lovagkor – A páncélba zárt úriember, Mátyás király országa, Török kori mindennapok, Élet a barokk mesevilágban, valamint a Hadbahívó.

A MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban kiderül, melyek voltak a Ragályos kórok – nagy járványok a történelem folyamán. A foglalkozás a pestistől a spanyolnátháig több, a történelmet befolyásoló nagy járványt mutat be. A diákok nemcsak a különböző kórok érdekes történetét ismerhetik meg, hanem a múzeum kiállításában lévő műtárgyakat is felfedezhetik.

Háborús mindennapok során érdekességeket hallhatnak az I. világháború történetéből: az első világháború mindennapjai sok küzdelmet tartogattak nemcsak a fronton harcoló katonáknak, hanem az otthon maradt lakosságnak is. Hogyan étkeztek? Mit fogyasztottak tea helyett? Mivel közlekedtek? Hogyan tartották a kapcsolatot szeretteikkel? Ezekre és más kérdésekre is választ kapnak a múzeumpedagógiai órán. Előzetes eseménytörténet ismerete az órán való részvételhez nem szükséges.

„Földre köpni tilos!” – A tbc története: A századfordulón a legtöbb áldozatot szedő betegség az emberek mindennapi életének számos területére volt hatással. A múzeumpedagógiai órán nemcsak a betegség történetét és annak gyógyítási folyamatait járjuk körbe, hanem olyan érdekességeket is, hogy milyen hatással volt a tbc az étkezésre, az életmódra vagy a divatra. A foglalkozást a „Lélegzet metsző tűzben” c. időszaki kiállításunk teszi élményszerűbbé.

Az MNM Esztergomi Vármúzeumának 60 perces ifjúsági tárlatvezetésén a fiatalok megismerkedhetnek az esztergomi vár történetével, az egykor benne élő emberek mindennapjaival és szokásaival. A vár három nagyobb korszakába (középkor, reneszánsz, kora újkor) nyernek betekintést informatív és szórakoztató módon. Remek program a formális oktatás kiegészítéséhez, elmélyítéséhez, hiszen lehetőség van arra, hogy a fentiek közül a csoport számára leginkább megfelelő témára koncentráljanak a programon.

Az MNM Mátyás Király Múzeumában, Visegrádon megtudhatják, milyen volt az élet a királyi palotában, valamint megtekinthető a „Mátyás király menyegzője” című interaktív előadás, egy fegyverbemutató vagy lovagi torna a Salamon-toronynál.

Az MNM Rákóczi Múzeumában, Sárospatakon feltárul a Rákócziak dicső kora. A diákok betekintést kapnak a Rákóczi korabeli főúri élet mindennapjaiba: pompás bútorok, viseletek, ötvösmunkák, Sub Rosa rejtély. A kalligrafikus múzeumpedagógiai foglalkozáson gyakorolhatják a barokkos írást tintával és régi tollal. De kalandozhatnak a fegyvertörténetben is több korból származó megtapintható fegyvermásolatokkal és felpróbálható sisakokkal. A legbátrabbak I. Rákóczi György ágyúöntő mestereinek titkát is felfedhetik, megismerhetik az ágyúkészítés folyamatát, rejtelmeit, az Európában egyedülálló, eredeti alapokra emelt épületrészben.

Az MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteményében, Vaján megismerhetik a Rákóczi-szabadságharc szatmár-beregi eseményeit, valamint megtudhatják, hogy néztek ki a főúri bútorok a 16–18. században.

Az MNM Kubinyi Ferenc Múzeumában valódi kisrégészekké válhatnak a gyerekek. A régészeti kiállítás megtekintése után a „régész ládákban” lévő kincseket is megtalálhatják. A cserépválogatás és ragasztás után a talált kincsekről történetet mesélhetnek. De egy igazán különleges módon, a kuruc-labanc „zoknicsatával” csatajelenetet játszhatnak, ugyanis a Rákóczi-szabadságharc egyetlen Nógrád megyei csatája Romhányban volt. Emellett Rákóczi elveszett kincsére is rábukkanhatnak kalandjáték formájában. Aki pedig inkább a szellemek után nyomozna, azt várja az eltűnt palotahölgy legendája kalandjáték.

Az MNM nyírbátori Báthori István Múzeumában a „Nincs egy rongyom!” programon a tanulók megismerkedhetnek az egyes társadalmi rétegek öltözeteivel, a reneszánsz kor öltözködési szabályaival. A múzeum ruhamásolatainak felpróbálásával közvetlen tapasztalatokat gyűjthetnek a kor viseleti szokásairól.

A nagylánykor színes, eseménygazdag időszakába is betekinthetnek. Mindenekelőtt el kellett sajátítani a későbbi asszonyi munkákat, maradt azonban idő a szórakozásra és az udvaroltatásra is. A férjhezmenetel központi kérdés volt minden tekintetben. Egy letűnt korszak magyar falusi lányainak életét idézzük meg – képekkel, feladatokkal – összehasonlítva a modern kor lányainak életével, kihívásaival.

A Báthory emlékév keretében Báthory István örökségének ápolása és minél szélesebb körű megismerése a cél. Akik pedig inkább kétkezi munkára vágynak, megismerhetik a középkori és újkori céhek – mesterek, legények, inasok – életét. Szerepjáték keretében azt is kideríthetik, milyen feltételekkel lehetnek inasok a nyírbátori vegyes céhben.

