Online hozzáférhetővé váltak Petőfi Zoltán versei és levelei

A közlemény szerint az OSZK Kézirattárában őrzött Petőfi-hagyaték (Fond VII.) rendkívül értékes részlete a magyar kultúra napján került fel a Copia gyűjteménybe.

Mint írták, a Petőfi-hagyaték dokumentumai irodalmi és társadalomtörténeti szempontból is kiemelkedők. Az anyagok nemcsak Petőfi Zoltán életének és alkotói munkásságának dokumentumait tartalmazzák, hanem a Petőfi család több generációjának irodalmi és személyes hagyatékát is. Az anyag részét képezi a Szendrey Júlia második házasságából származó dokumentumok sora is, köztük családtagok és gyermekeik levelezése.

Petőfi Zoltán levelei között megtalálhatók az édesanyjával, nagybátyjával, Petőfi Istvánnal, nagynénjével, Szendrey Máriával, annak férjével, Gyulai Pállal és nagyapjával, Szendrey Ignáccal való levelezése, valamint barátaival váltott levelei is. A levelek értékes bepillantást nyújtanak Petőfi Zoltán érzelmi világába, amelyben kulcsszerepet játszott édesanyjával, Szendrey Júliával való kapcsolata, valamint a családi kötelékek - hangsúlyozták a közleményben.

Felidézték, hogy a Petőfi-hagyatékot, amely magába foglalja Petőfi Sándor verseinek jelentős részét, műfordításait, levelezését, rajzait és hivatalos iratait, a költő öccse, Petőfi István (1825–1880) gondozta, majd adományozta 1880-ban az Országos Széchényi Könyvtárnak.

Kiemelték, hogy a digitalizálásnak köszönhetően a dokumentumok a nagyközönség számára is elérhetők, megkönnyítve a kutatói munkát, és hozzájárulva a XIX. századi magyar irodalom és kultúra alaposabb megértéséhez.

Fotó: Shutterstock