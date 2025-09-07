Keresés

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

2025. szeptember 07., vasárnap 13:20 | Magyar Nemzet
öngyilkosság Budaörsi Latinovits Színház Koós Boglárka Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Budaörsi Latinovits Színház közölte a szomorú hírt. Koós Boglárka kedden öngyilkosságot kísérelt meg, majd ezt követően az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálták megmenteni az életét, gépek tartották életben.

  • Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Miként korábban a Magyar Nemzet megírta, Koós Boglárka szerdán öngyilkosságot kísérelt meg, egy barátnője talált rá, a színésznő kómába esett és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben (OKPI) küzdöttek az életéért. Most azonban, miként a Budaörsi Latinovits Színház a Facebook-oldalán közölte a hírt, a 27 éves művésznő elhunyt.

Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál… – olvasható a rövid bejegyzésben.

Koós Boglárka rendkívül ígéretes tehetség volt, 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon, tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba.

Fotó: Facebook

