Októberre halasztják az Oldtimer Show-t

A Magyar Vasúttörténeti Park és a hozzá kapcsolt Víztorony Park 10 hektáros területén egyenletesen elosztva lesznek elhelyezve a látványosságok. Tavaly bevezetett második átjáró a két park között segít majd a torlódás elkerülésében. Az októberi dátumra tekintettel bővülni fog a programkínálat. Oldtimer Show kiállítás és szokásos kiegészítő programjai mellett lesz még „Kolbászvásár” és egyéb hagyományőrző programok is. A hatalmas rendezvényterületen mindenütt tartható a biztonságos védőtávolság. Várható vírusvédelmi szabályok: kiállítócsarnokba és az illemhelységbe belépve, illetve sorban álláskor az arcmaszkot fel kell tenni.

16. alkalommal kerül megrendezésre a budapesti Oldtimer Show. A helyszín ismét a Magyar Vasúttörténeti Park. Az olcsóbb pénteki jeggyel főként a nyugdíjas látogatóknak akarnak kedvezni. Péntek munkanap lévén a parkban tágasabb lesz a hely, így nyugodtabb körülmények között lehet majd sétálni és fotózni a járműveket.

Az Oldtimer Show látogatói részére ismét meghirdetik a „Retro Öltözködési Stílus Verseny”-t! Mindhárom rendezvénynapon 2-2 ajándékot ítélnek oda a legeredetibb stílusú, régi korok ruhájában érkező látogató párnak: sofőrkesztyű +1 üveg Sápi meggybor. A versenyre jelentkezni az Orient csarnokban lehet, az oldtimer kerékpáros standnál, ami a Keleti-Pályaudvar makettnél lesz. Mindhárom napon 17:00-kor lesz az eredményhirdetés.

Az Oldtimer Show családbarát rendezvény. A belépőjegy megváltása után a rendezvény területén sok ingyenesen igénybe vehető játék van a gyerekeknek, amikért más rendezvényeken fizetni kell. Idén még több játékot biztosítunk a gyerekeknek díjmentesen! Bungee gumiasztalok, légcsúszda és vurstli a főbejárat közeli gyepen, arcfestés és népmese foglalkozás a Vasútikocsi színpadon, íjászat és airsoft lövészet a katonatáborok mellett, kézműves foglalkoztató a Tájház előtt, régi termelő eszközök kipróbálása (kukorica morzsoló, daráló, stb…) a Tájház előtt, a termények etetése az állatkákkal a karámoknál, állatsimogató 30db állattal. Ismét lesz a nagy parkban tűzoltóruhába öltözős tűzoltás imitáció a gyerekeknek. Ez a játék is díjmentes! A díjmentes játékok sorban állás után vehetők igénybe.

A rendezvény új kiegészítő programja volt tavaly a „Kolbászvásár” Ezt megismételve a 2021-es Oldtimer Show-n is megjelenik a hagyományőrzés és a gasztronómia. A kézműves ételekből és italokból a „Gasztro” utcában, a „Vastagkolbász” utcában és a „Vásártér”-en lehet majd kóstolgatni és vásárolni, közvetlenül a termelőktől. A kis és a nagy parkban felállított sütödékben frissen sülteket és disznótoros finomságokat lehet fogyasztani. Fontos megjegyezni, hogy az árakat szabályozzuk és az étel minőséget is ellenőrizzük (ahogy a Disznótoros Kolbászfesztiválunkon szokás)

Ezen a hétvégén nyitva lesz a Tájház múzeum, ahol egy korabeli parasztház berendezési tárgyait lehet megnézni a 120 éves Csabai Tájházban. A Tájház utcában régi termelőeszköz interaktív kiállítást rendeznek. A gyerekek maguknak morzsolhatják majd a kukoricát, amit a saját kezükből meg is etethetnek a karámokban lévő állatkákkal.

A fesztiválon díjmentesen lehet használni az összes WC-mosdó egységet. Természetesen mindenütt ki lesz helyezve kézfertőtlenítő és minden mosdóban lesz pelenkázó a kisgyerekeseknek. A parkolás is díjmentes lesz a parkolóinkban. A parkolók és a bejáratok térképét ide kattintva töltheti le: https://www.oldtimershow.hu/berendezesi-terkep/

Fontos megjegyezni, hogy a parkolókat csak az veheti igénybe, aki a rendészek utasításai szerint parkol. Lehetőség van a parkhoz közeli utcákban is parkolni, hiszen a parkolás hétvégén díjmentes. Kérjük a látogatóinkat, hogy az utcán csak a parkolósávokba parkoljanak. Ne álljanak rá a zöld felületekre és a kapubejárókba. Ezt a Közterület Felügyelet ellenőrzi és bírságol!

A Vasúttöréneti Parkba több fajta tömegközlekedéssel is el lehet jutni, sőt még vasúton is az Esztergomi vonalon. A mozgást kedvelők jöjjenek a rendezvényre kerékpárral! A kerékpároknak és a motorkerékpároknak külön-külön parkolóhelyet biztosítunk a P1 parkolóban. A Vasúttörténeti Park megközelítése -különböző közlekedési eszközökkel- a rendezvény honlapján fel vannak sorolva „A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTÉSE” link alatt: https://www.oldtimershow.hu/megkozelites/

A legfontosabb kérdés (mint mindig) a kiállítási anyag. Ismét teljesen új kiállítási anyagot láthatnak az Oldtimer Show-n.

A kiállított járművek között az eddiginél is nagyobb számban lesznek majd Világháború előtti autók és motorok. Itt lesz kiállítva hazánkban először egy olyan autó, amely a világon egyedülálló! 104 éves Woods a világ első sorozatgyártású hibrid autója!!! A fakerekű óriásautót elektromos-benzin motor vegyes hajtással gyártották 1916-ban. Mivel az autó technikailag megbízhatatlan volt, így a tulajdonosa Stanley típusú gőzmotort épített bele 1920-ban. A Csehországból érkező autó teljesen eredeti és működőképes! A gőzautót működés közben is be fogják mutatni.

2021-ben kiemelt téma lesz a szocialista korszak járművei. A teljes „keleti” paletta bemutatására törekszünk, ezért világháború előtti Tartra, Praga, Skoda, Wikow, Magosix modelleket is kiállítunk. Nem maradhatnak ki a nagy fekete autók sem!

Több kiállítási szekcióban korabeli ruhába öltözött hostess lányok lesznek majd, akik örömmel állnak a kiállított járművek mellé az emlékfotók elkészítésére.

További kiegészítő programok is lesznek az Oldtimer Show-n! A Víztorony Parkban „Tuning és Sportautó Kiállítás”, ahol autósport versenycsapatok is bemutatkoznak. A depóhangulathoz tartozó csinos lányokkal is találkozhat itt a közönség. A tuningautók között külön szekcióban lesznek elhelyezve a „retro tuning autók” (felspécizett oldtimerek)

Idén már négy hagyományőrző katonai alakulat lesz a Víztorony Parkban. A füves területen lesznek a katonatáborok, harckocsik, fegyver és hadi eszköz kiállítás. Lesz ismét harcászati bemutató mindhárom rendezvénynapon és korabeli katonai ruházat interaktív kiállítás. Szovjet, amerikai, lengyel és magyar veterán katonai hagyományőrző alakulatok szeretettel várják az érdeklődőket. Lesznek felpróbálható katonai öltözetek és kézbe vehető veterán fegyverek is.

A „Tour de Hongrie” kerékpárverseny apropóján különleges oldtimer kerékpár kiállítás is lesz, korabeli jelmezes kerékpárosokkal. Az időkerékpárosokat az Orient csarnokban kell keresni, a Keleti-Pályaudvar makettnél.

A fesztivál hétvégéjére a Vasúttörténeti Park összes interaktív programja életre fog kelni! Ismét be lesz fűtve egy igazi gőzmozdony, amin rövid próbautat is lehet majd tenni. Itt lesz a híres Nohab dízelmozdony és újdonság lesz a GMC sínautó. Az előd sínautót az ismert „Csajka” felújított állapotban fogja az utasokat szállítani.

Lesz még lóvasút, hajtányok, mozdonyforgatózás és a gyerekek kedvence a kerti vasút 800m-es sínpályán. Emellett a park összes látványossága megtekinthető lesz: gőzmozdony kiállítás, vasútikocsi kiállítás, terepasztal és vasútmodell kiállítás. Az Orient csarnok elejében ismét lesz autómodell kiállítás, a West csarnokban pedig egy újdonság: Híradástechnikai Kiállítás.

Szélesebb közönség előtt először az Oldtimer Show-n lesz bemutatva a tavaly újjáélesztett „Aranyvonat”. Az egykor híres, Szent István koronáját szállító ereklyeszállító hatalmas költségvetésű restaurálása 2020-ban fejeződött be. A rendkívül impozáns látványt nyújtó oldtimer jármű a West csarnok 28-as vágányán lesz bemutatva. A aranyozott jármű mellett díszmagyarba öltözött koronaőrök fognak őrt állni.

Oldtimer tulajdonosok szempontjából persze a legfontosabb kiegészítő program az „OT Találkozó” lesz. Ide azok nevezhetnek be, akik szép oldtimer járművel rendelkeznek. Mivel a hely korlátozott, így a jelentkezési sorrend is számít. Szept. 20-tól lehet jelentkezni az OT Találkozóra, a benevezni kívánt autó vagy motor fotójával. A nevezési határidő: okt. 01. Az OT Találkozó résztvevői a rendezvényre díjmentesen léphetnek be. (Akik oldtimer járművel érkeznek, de a regisztrációt elmulasztották, azok csak a belépőjegy megvásárlása után léphetnek be a rendezvényre, az autójuk nélkül)

Ezen kívül is lesznek még oldtimer járműves programok: Teherautó és Busz Kiállítás a Víztorony Parkban, Traktor és Stabilmotor Kiállítás valamint gépindítás bemutatók a Tájáz környékén.

Nyitvatartás: pénteken 12:00-18:00-ig, szombaton és vasárnap 09:00-18:00-ig.

A belépőjegyeket a helyszínen készpénzzel, bankkártyával és mindhárom bank SZÉP kártyájáéval meg lehet vásárolni. A fesztivál sütödéiben elfogadják a SZÉP Kártyákat étel és ital vásárlására.

Az érintésmentes jegyvásárlást a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. fesztivál belépőjegy vásárlási applikációjával lehet megoldani.

Belépőjegy árak (2020-as árat nem emeltük): nyugdíjas jegy 4.000Ft, felnőtt jegy 5.000Ft, gyerek jegy 4.000Ft (14 éves kor alatt), családi jegy 14.000Ft (2 felnőtt +2 gyerek)

A jegyek a rendezvény bármelyik napján felhasználhatók. A pénteki jegy csak pénteken használható fel! A jegyek mind napi belépőjegyek és csak egyszeri belépésre jogosítanak.

Az elővételben webáruházban régebben vásárolt jegyek az októberre halasztott dátumra lesznek érvényesek, a rajtuk lévő áprilisi és júniusi rendezvénydátumok ellenére.

