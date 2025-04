Nyolc előadás szerepel az Uránia Metropolitan-operaközvetítéseinek programjában a jövő évadban

Megosztás itt:

Az évad november 8-án a Franco Zeffirelli által rendezett Puccini-örökzölddel, a Bohémélettel folytatódik. Mimi szerepét Juliana Grigoryan szoprán énekli, szerelmét, a rajongó költőt pedig Freddie De Tommaso.

November 22-én Richard Strauss Arabella című operáját közvetítik, a címszerepben az amerikai szoprán, Rachel Willis-Sorensen látható.

December 13-án Umberto Giordano műve, az Andrea Chénier lesz műsoron. Piotr Beczala énekli majd a címszerepet, Szonja Joncseva szoprán pedig Chénier arisztokrata szeretőjét alakítja.

Az élő közvetítések sorába – a hagyományoknak megfelelően - idén is beékelődik majd karácsonykor, december 26-án Mozart Varázsfuvolájának 2006-os felvétele. Ez az előadás nemcsak azért emlékezetes, mert ez volt az első Live in HD közvetítés a Metből, hanem azért is, mert az Éj királynője szerepében Miklósa Erika látható.

Az új év első Met-újdonsága Bellini életműzáró remekműve, A puritánok lesz január 10-én. A darab 50 év után kerül színre ismét a Metropolitan Operában új rendezésben, Lisette Oropesával, Lawrence Brownlee-val, Artur Rucinskivel és Christian Van Hornnal a főbb szerepekben.

A tavasz március 21-én Wagner tragikus szerelemi operájával, a Trisztán és Izoldával köszönt be Yuval Sharon új rendezésében. Izoldát Lise Davidsen alakítja, partnere Trisztán szerepében Michael Spyres lesz.

Május 2-án Csajkovszkij romantikus operája, az Anyegin látható élő közvetítésben, Tatjana szerepében a litván Asmik Grigoriannal, továbbá Maria Barakovával, Igor Golovatenkóval és Alexander Cimbaljukkal.

A sorozat záródarabja május 30-án Gabriela Lena Frank amerikai zeneszerző operája, a Frida és Diego utolsó álma. A kortárs mű egyfajta mágikus realista portré a Frida Kahlo-Diego Rivera festőházaspárról. A Met színpadán Isabel Leonard énekli majd Fridát, Carlos Álvarez pedig Diegót. Deborah Colker látványos rendezése és koreográfiája ihletet merít Frida és Diego festményeiből is.

Az élő közvetítéseket ismétlésben is megtekinthetik a nézők. Mind az élő, mind az ismétlő előadások magyar és angol felirattal láthatók.

Az új évadra a jegyértékesítés május 6-án kezdődik az Uránia pénztárában és online felületein. Újdonság, hogy a jegyárakat három árkategóriában állapították meg az ülőhelyek elhelyezkedése szerint. Változatlan viszont, hogy kedvezményt kap, aki a sorozat nyolc különböző előadására egyszerre vált jegyet.

