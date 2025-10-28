Nemzedékek hangja volt – most mindenki a rádiós legendát gyászolja

Megosztás itt:

Nem sokkal a 92. születésnapja előtt elhunyt az ikonikus magyar rádiós Komjáthy György. A tragikust hírt a családja osztotta a Facebookon: „Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt. Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel a második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7. épületéhez. Sajnos, december 1-jén már nem lehetsz ott."

A bejegyzés szerint rövid lefolyású, súlyos betegség áll a tragédia hátterében. Komjáthy György kedd délelőtt hunyt el. A zenei szerkesztő szeptember végén még a Blikknek is nyilatkozott a közelgő születésnapjáról. Akkor már több egészségi problémáról is beszélt: „Egyébként rengeteg nyavalyával küzdök, már nemigen tudok itthonról kimozdulni”. Úgy fogalmazott, szerinte 92 év esetében a betegségek már nem elkerülhetők.

Komjáthy a Magyar Rádió 100. születésnapjára készült: „Vacakol a szívem, nem tudja a vizet feldolgozni, a lábam vizesedik, az orvosok azt mondják, valamit be kellene oda ültetni, de az én koromban már nem vállalkoznék egy ilyen műtétre. Így nemigen tudok menni, de van egy fogadalmam, és ha a Jóisten is úgy gondolja, megérem: december 1-jén lesz a Magyar Rádió 100 éves”.

Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán