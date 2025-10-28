Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 28. Kedd Simon, Szimonetta napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Nemzedékek hangja volt – most mindenki a rádiós legendát gyászolja

2025. október 28., kedd 20:23 | Blikk
Magyar Rádió Komjáthy György Vasárnapi koktél

91 éves korában elhunyt Komjáthy György EMeRTon-díjas és Fonogram szakmai életműdíjas magyar zenei szerkesztő. A szomorú hírt a családja osztotta meg a közösségi oldalán. A jelentés szerint súlyos betegség okozta a legendás rádiós halálát.

  • Nemzedékek hangja volt – most mindenki a rádiós legendát gyászolja

A cikk a Blikk honlapján is elérhető.

Nem sokkal a 92. születésnapja előtt elhunyt az ikonikus magyar rádiós Komjáthy György. A tragikust hírt a családja osztotta a Facebookon: „Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt. Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel a második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7. épületéhez. Sajnos, december 1-jén már nem lehetsz ott."

A bejegyzés szerint rövid lefolyású, súlyos betegség áll a tragédia hátterében. Komjáthy György kedd délelőtt hunyt el. A zenei szerkesztő szeptember végén még a Blikknek is nyilatkozott a közelgő születésnapjáról. Akkor már több egészségi problémáról is beszélt: „Egyébként rengeteg nyavalyával küzdök, már nemigen tudok itthonról kimozdulni”. Úgy fogalmazott, szerinte 92 év esetében a betegségek már nem elkerülhetők.

Komjáthy a Magyar Rádió 100. születésnapjára készült: „Vacakol a szívem, nem tudja a vizet feldolgozni, a lábam vizesedik, az orvosok azt mondják, valamit be kellene oda ültetni, de az én koromban már nem vállalkoznék egy ilyen műtétre. Így nemigen tudok menni, de van egy fogadalmam, és ha a Jóisten is úgy gondolja, megérem: december 1-jén lesz a Magyar Rádió 100 éves”.

Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

További híreink

Ilyet még nem látott! Fejjel lefelé pörgött Katy Perry az MVM Dome színpadán – Galéria

Nem csak a bírók lehetnek érintettek a török futballvilágot megrengető botrányban

Orbán Viktor bejelentette, hova viszi a következő útja

A Liverpool megszakíthatta a tárgyalásokat Arne Slot új szerződéséről

A bobnak és a pixie-nek leáldozott: a chixie az új őrület – Rövid, vagány és elképesztően nőies

Kiderült mi a baja Zelenszkijnek a budapesti békecsúccsal

Több európai vezető ellen tettek feljelentést migránsok ellen elkövetett bűncselekmények vádjával + videó

Így változik az üzletek nyitvatartása november 1-én: erre készülj mindenszentekkor

Bayer Zsolt barátilag kérte meg Nagy Ferót a bocsánatkérésre

További híreink

Bayer Zsolt barátilag kérte meg Nagy Ferót a bocsánatkérésre

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A NATO kiemelt fenyegetettségi pontja jelenleg kelet felől van

Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tragédia Kenyában: amikor az álomszafari végzetes lángokba torkollik
2
Szijjártó Péter szívszorító bejelentése: két kiskorú is van az áldozatok között + videó
3
Brüsszeli krimi: Gulyás Gergely leleplezi a tervet – Így akarják eltakarítani a magyar kormányt
4
Orbán bedobta a követ – Indulhat a párbeszéd Moszkva és Európa Között? + videó
5
A Békemenet utáni hiszti: a számok nem hazudnak, de a Soros-média igen - Vezércikk + videó
6
Putyin új atomfegyvere – Mit üzen Oroszország a Burevesztnyik tesztjével? + videó
7
A vágyvezérelt valóság: hogyan hazudik a 444 és Hann Endre a Fidesz „meggyengüléséről”?
8
Napi ezer halottra és súlyos sérültre számítanak a németek egy esetleges háborúban + videó
9
A lopott fények parádéja: miért támaszkodik Magyar Péter mások nevére és mások eseményeire?
10
A háború sakktáblája – Ki léphet végre a béke felé? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Elhunyt Ágh István

Elhunyt Ágh István

 Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!