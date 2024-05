Németország végnapjairól írt könyvet egy német közgazdász, író, politikus

Megosztás itt:

A szerző, aki politikai pályafutása során Berlin pénzügyi szenátora is volt, már első könyve megjelenése előtt is megosztó személyiségnek számított a szociális juttatások megkurtítására tett javaslatai miatt. A bevándorlás baloldali, pénzügyi szemléletű kritikájával saját párttársainak ellenérzését is felszította, így a Németország felszámolja önmagát című munkájának megjelenése után szinte azonnal kezdeményezték az SPD-ből történő kizárását. Ez végül 2020 júniusában történt csak meg, a Magyarországon Ellenséges hatalomátvétel címmel megjelent könyvében leírtak, az iszlám vallás és kultúra kritikai megközelítése miatt. Ugyan jelen recenzió tárgyát képező művének első kiadását hazájában órák alatt elkapkodták, személye hamar a liberális botrány- és gyűlöletkeltés céltáblájává vált. Sokatmondó tény, hogy a könyvet övező hisztérikus hangok kórusát gyarapította Angela Merkelé is, de ő később kénytelen volt elismerni, hogy valójában a mű olvasása nélkül alkotott véleményt.

Ugyanakkor megállapítható – és ezt a szerző előszeretettel hangoztatja is – az általa kiváltott általános disputa ellenére egyetlen ténymegállapítását, felhasznált statisztikáját nem sikerült megcáfolni vagy érdemben vitatni. Bírálói, akik közül legalább néhányan tényleg kezükbe vették a könyvet, leginkább a szerző eugenikus gondolatait támadták, szociáldarwinistának aposztrofálták, ahogy azzal a gyakori váddal is illették, hogy idegengyűlöletet szít. Védekezésképp a szerző többször hivatkozik olyan közéleti személyiségekre, mint Necla Kelek szociológus, Ayaan Hirsi Ali író vagy Seyran Ates jogtudós, mert őket nehezen lehet német nacionalistának beállítani. Mivel a Berliner Morgenpost 2010-ben végzett közvélemény-kutatása szerint a német lakosság csaknem fele egyetértett Sarrazin téziseivel, és az ellene indított lejárató kampány inkább csak népszerűséget szerzett neki és további érdeklődést generált, így a későbbiekben a mindig megfontoltan és higgadtan megnyilatkozó közgazdász-politikus további öt könyvével szemben a mainstream média inkább az elhallgatás fegyveréhez nyúlt.

Sarrazin később finomította elméletét, aktualizálta az általa használt statisztikákat, aminek oka nem annyira alapfeltevéseinek, prognózisainak tökéletlensége volt, hanem inkább az a 2010-ben még nem modellezhető eseménysorozat, amely az illegális migrációs hullámot elindította és napjainkig életben tartja. A 2021. évi német újranyomáshoz írt előszavában – amelyet a magyar kiadás is tartalmaz – úgy látja, az eltelt idő végsősoron mégiscsak őt igazolta.

A könyv maga hét alaptézis köré épül, amelyből a szerző álláspontja szerint egyértelműen következik a német gazdaság hatékonyságának és versenyképességének a jelenben már tetten érhető és a jövőben egyre gyorsuló csökkenése.

Fotó: AFP