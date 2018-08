Nemes Jeles László új filmje is esélyes

Nemes Jeles László Napszállta című filmje a versenyprogramban, Szőcs Petra Déva című első nagyjátékfilmje pedig a Biennale College Cinema szekcióban mutatkozik be a szerdán kezdődő 75. Velencei Filmfesztiválon, amelyre olyan sztárokat várnak, mint Lady Gaga, Ryan Gosling vagy Vanessa Redgrave.

Az Arany Oroszlán-díjért idén 21 alkotás verseng, köztük az Oscar-díjas Nemes Jeles László múlt század elején játszódó kosztümös drámája, a Napszállta. A díjat odaítélő nemzetközi zsűri elnöke a fesztivál tavalyi fődíjasa, A víz érintése című filmjével később az Oscar-díjat is elnyerő Guillermo del Toro lesz.

A filmmustrán számos Netflix-produkció is szerepel.

A mustra szerdán Damien Chazelle, a Kaliforniai álom rendezőjének új filmjével, a First Man című életrajzi drámával nyílik meg. Nagy várakozás előzi meg a Lady Gaga közreműködésével készült A Star is Born bemutatóját is.

Ugyancsak nagy figyelem övezi a Saul fia Oscar-díjas rendezője, Nemes Jeles László Napszállta című új alkotását, amelyen nagyrészt azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozott, akikkel a Saul fiát is készítette. Operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője az azóta elhunyt Melis László, hangmérnöke Zányi Tamás, szereposztó rendezője Zabezsinszkij Éva, díszlettervezője Rajk László, jelmeztervezője Szakács Györgyi volt. A rendező a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara Royer-vel és Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is.

A Napszállta a Laokoon Filmgroup gyártásában, a francia Playtime-mal koprodukcióban készült, a Magyar Nemzeti Filmalap 1,59 milliárd forinttal támogatta.

A fesztiválon debütál Szőcs Petra első nagyjátékfilmje, a Déva is, amely a Biennale College Cinema tehetséggondozó programjának támogatásával készült. A film az árvaházban élő albínó lányról, Katóról szól, aki a nyári szünetben összebarátkozik egy új önkéntessel, Bogival, és hogy barátságát kifejezze, elárul valaki mást.

A szeptember 8-ikán záruló fesztivál Arany Oroszlán-életműdíját Vanessa Redgrave brit színésznő és David Cronenberg kanadai rendező kapja.