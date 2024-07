Nem tud fellépni Rita Ora a Campus Fesztiválon

Hozzátették: a fesztivál szombati zárónapján egyébként olyan nevek is színpadra lépnek mint a Carson Coma, T.Danny, 30Y, az Ossian, Kerekes Band, és a Tankcsapda is rendhagyó koncertet ad ezúttal akusztikus hangszerelésben.

A Metal-Sheet nagyszínpad szombati fellépői: Anna and the Barbies, Zenevonat az LGT Sztárjaival, ByeAlex és a Slepp, illetve este tíztől Rúzsa Magdolna - ismertették a szervezők.

