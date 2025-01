Negyven galéria vesz részt idén az Art and Antique művészeti seregszemlén

Megosztás itt:

A rendezvényt tizenöt évvel ezelőtt, Antik Enteriőr néven indította útjára Tausz Ádám, aki azóta is főszervezője a ma már Art and Antique névre keresztelt találkozónak. A magyar művészeti szektor egyik legjelentősebb seregszemléjén ismert magyarországi galériák mutatják be, és kínálják eladásra műtárgyaikat. Az Art and Antique küldetése, hogy a vásárlók a pár tízezres tételektől a százmilliós műkincsekig megismerhessék a magyar művészeti piacot.

A rendezvényen részt vesz mások mellett a BÁV ART Aukciósház és Galéria, a Budapest Poster Galéria, a Csók István Galéria, de a Nagyházi Aukciósház is.

Forrás: MTI

Fotó: Canva