Négy ország kultúrája találkozik a nagymarosi VéNégy Fesztiválon

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője az idén 12. alkalommal megrendezett fesztivál fővédnöke úgy fogalmazott, a családbarát rendezvény páratlan élményt nyújt, mert különleges a helyszíne, a koncertek mellett vannak színházi előadások, természetjáró és sportprogramok, valamint négy ország - Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia - gondolkodása, zenéje és gasztronómiája találkozik az esemény ideje alatt.

Az államtitkár kiemelte, hogy a teljes élethez szükség van tudásra, testmozgásra és kulturális-művészeti inspirációra is, utóbbit pedig megadhatja a fesztivál is.

Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, a tárca feladata minél sokszínűbben megmutatni a magyar kultúra szegmenseit és megszerettetni a magyar kultúrát külföldön.

Fontos azonban, hogy ne csak export legyen, hanem import is - hangsúlyozta az államtitkár, megjegyezve, hogy utóbbira jó példa a VéNégy Fesztivál.

Petrovics László, Nagymaros polgármestere azt hangoztatta, hogy a VéNégy fesztivál több mint egy zenei, kulturális és közéleti esemény, hiszen a négy nemzet barátságáról, szoros kapcsolatáról is szól, amelyet a közös múlt, a közös értékek és a közös jövő iránti elköteleződés jellemez.

A szervezők korábbi közlése szerint a fesztivál négy színpadon több mint 40 zenei programmal várja a látogatókat, fellép mások mellett a Dzsúdló, a Quimby, az Analog Balaton, az Elefánt, a Desh és a Fiúk.

A visegrádi országok egy-egy kiemelkedő társulata is Nagymarosra érkezik Besztercebányáról, Prágából, Krakkóból, valamint Budapestről. A színházi előadásokon túl VR-színház és utcaszínházi produkciók is megtalálhatók a programban, valamint bábszínház is várja a családokat. A nyitó darab a Nemzeti Színház Ázott hajában hét halott bogár ragyog című produkciója, Vecsei H. Miklós és a Qjúb zenekar közös előadásában.

Forrás: MTI

Fotó: MTI