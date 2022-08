Négy bemutatóval készül az új évadra a Békéscsabai Napsugár Bábszínház

Megosztás itt:

Varga Anna marketing menedzser kedden az MTI-nek elmondta, szeptember 3-án a már hagyományosnak mondható Bábozda elnevezésű délután indítja el az évadot: az Ibsen Ház udvarán várnak mindenkit egy közös játékra, ahol a társulat minden tagjával találkozhatnak a látogatók.

Az új bemutatóik közül a Léghajó a Bodza utcában címűt Kiss Ottó írta, a darabot a zalaegerszegi Griff Bábszínházzal közös produkcióban mutatják be.

A Hétszínvirág Valentyin Katajev klasszikus meséjén alapul, amelynek a fő üzenete, hogy a barátság mindennél fontosabb. Csortán Zsóka, a teátrum művésze rendezésében mutatják be a Boszorkányos mese című varázslatos darabot - mondta.

Az évad második felében lesz egy klasszikus, kesztyűbábos előadás, amelyet bérleten kívül kínálnak; a Paprika Jancsit Soós Emőke rendezi.

Hozzátette, több darabjuk repertoáron marad, egyebek mellett a Bolondos mesék, a Világszép nádszálkisasszony, a Kőszív, A helység kalapácsa, a cirkuszi lakókocsiról szóló Hurrá, Kacabajka! vagy a Bagoly, aki félt a sötétben.

Az idei évadban is Babaszínházi előadásokkal várják az egészen fiatal korosztályt; lesznek kulisszajárások; és folytatódik a természetvédelemmel foglalkozó Zöld mesék sorozat is, amelyben ezúttal a levegővel foglalkoznak majd. Idén újdonságként nemcsak szombaton délután, hanem délelőttönként is lesznek előadások - mondta Varga Anna.

A menedzser hozzátette, az idei évadban, vélhetően tavasszal költöznek át a Munkácsy-negyed szívében, az egykori Ursziny-Beliczey-kúriában épülő új bábszínházba.

Lenkefi Zoltán igazgató tavaszi újraválasztása előtt pályázatában azt írta, most főleg koprodukciókat hoznak létre, illetve korábban már játszott darabokat újítanak fel. "Ez az elképzelés egyrészt költséghatékony, hiszen az előállítás nem terheli a költségvetést, másrészt a munkatársak szabad kapacitásait az átköltözésre, berendezkedésre fordíthatjuk majd" - írta.

Forrás: Napsugár Bábszínház