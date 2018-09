„Maga az erőforrás, amivel dolgozom” – mondta a hegedűművész a Hír TV Ikon című műsorában, amikor arról beszélt, hogyan tud a maga által támasztott elvárásoknak megfelelni, valamint hosszú évek óta ilyen magas szinten teljesíteni. Szabadi Vilmos szerint az a kulcs, hogy a hegedülést nem munkának tartja, hanem egy olyan öröm számára, „amit az ember a születése óta kíván”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Úgy látja, a tanítás is segíti abban, hogy ilyen hosszú idő után is töretlen lelkesedéssel végezze a munkáját. „Rám bíznak kis lelkeket, akiket nekem kell felnevelni, vagy ha egy zsűribe ülök be, akkor ott is arról van szó, hogy fiatal emberkéket, művészeket látok, és azt látom, hogy micsoda hihetetlen erővel és munkabírással rendelkeznek, és milyen remek dolgot nekem is példát venni az ő életükből.”

„Minden egyes pillanatban, amit én a tanítással, vagy a színpadon töltök, az rögtön vissza is van csatolva. Tehát nagyon kevés az a pillanat, amikor én energiát vesztek.”

Kiemelte Mozartot, mint aki a legnagyobb hatással volt munkásságára, megszállottan elemezgette darabjait. „Szinte vele kezdtem a pályát” – mondta. „Mozart mindenkinél több információt ír egy darabba, sokkal több olyan meglepetéselemmel szolgál egy játék alatt, hogy egy várható fordulat helyett két teljesen más következik. Olyan előrelátó, jós volt a zenében, másrészt pedig olyan hihetetlen művészi, vagyis érzelmi ereje van a darabjainak, amit nagyon nehezen közelít meg bárki.”

Tekintse meg a teljes beszélgetést: