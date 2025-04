Iskolaválasztási kampányával az idén is az anyanyelvi tanulás fontosságára, ezzel együtt a magyar identitás és kultúra megőrzésére hívja fel a figyelmet a Rákóczi Szövetség.

Egy állandó Márai-tárlat is nyílik Budapest I. kerületében, a Virág Benedek Házban, a Márai Sándor író születésének 125 évfordulója alkalmából megvalósuló emlékév keretében.

A rajongók régóta találgatják, hogy ki lehet Sidlovics Gábor Sidi utódja, most azonban megtört a jég, és hivatalos bejelentést tett az együttes.

Elhunyt Val Kilmer, a Top Gun és a The Doors sztárja

Elhunyt kedden Los Angelesben Val Kilmer, számos hollywoodi film, köztük a Top Gun, a Szemtől szemben és a The Doors sztárja. A 65 éves színész halálát lánya, Mercedes Kilmer közlése szerint tüdőgyulladás okozta - írta a The New York Times.

2025. április 02.