Múzeumok éjszakája - Több helyszínen is várják a haditechnika iránt érdeklődőket

Az Albatrosz Repülő Egyesület a Facebook-oldalán azt írta, hogy a börgöndi repülőtéren várják az érdeklődőket szombaton 14 órától éjfélig. Óránként indulnak a vezetett hangártúrák a gyűjtemény részletes bemutatására, "kinyílik" a Tu-154 és An-2 repülőgép, valamint a Mi-2 helikopter pilótafülkéje, és bemutatják az R-22 Futárt, a legidősebb repülőképes magyar gyártású repülőgépet, de látható lesz a Piper J-3 Cub, a legidősebb repülőképes magyar lajstromjelű repülőgép is. Ki lehet majd próbálni a Góbé vitorlázórepülő szimulátort is.

A RepTár Szolnoki Repülőmúzeumban délután 4 órától éjfélig várják a látogatókat. Az éjszakai kincskereséssel a teljes RepTár bebarangolható; este 8 órától 30 perces zseblámpás éjszakai tárlatvezetések indulnak, ahol érdekes legendákra is fény derül. A beszállókártya megvásárlásával olyan gépekbe engednek betekintést a látogatóknak, amelyekre más napokon nincs lehetőség, így megnyílik a Mi-8P, Mi-9 és a Mi-24 is. A műemlék épületek fényfestést, különleges megvilágítást kapnak.

Nyitva lesz a Múzeumok éjszakáján, 17 és 24 óra között a Magyar Katonai Térképészet Szakmatörténeti Múzeuma is, ahol a világhírű magyar katonai térképészet történe­téről szóló kiállítás mellett műszerterem mutatja be tematikusan a térképezés fontos tárgyi eszközeit és nyomtatott dokumentumait. A Magyar Honvédség toborzóinak köszönhetően ki lehet próbálni a lézerlövészetet és "fegyversimogató" is lesz. Bemutatják Kazareczki Noémi Zubovits Fedor őrnagyról írt könyvét, de lesz szavalóverseny és meglepetésprogram a hagyományőrző katonával a főszerepben.

A Bálna Honvédelmi Központban a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítása várja a látogatókat, ahol bemutatják a 175 éves Magyar Honvédséget. A kiállítás korhű díszletekkel felszerelt tereiben virtuálisvalóság-szimulátorok, airsoft fegyverek és látványos vetítések mutatják be a Magyar Honvédség I. és II. világháborús szerepvállalását. A tavaly nyílt kiállítás idén tavasszal bővült a Tüzérteremmel, amely a magyar tüzérség történetét mutatja be a középkortól napjainkig, a Katonahőseink terme, amelyben bárki böngészheti a Hadtörténeti Intézet és Múzeum veszteségi adatbázisát, így felkutatván ismerősei vagy saját családja katonahőseit. A Hadiereklyéink termének célja pedig a háborúk résztvevőinek emberi közelségbe hozása személyes tárgyakon, relikviákon és történeteken keresztül.

