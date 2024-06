Az esemény célja, hogy az éjszakai órákban is nyitva tartó múzeumok különleges programokkal és tárlatvezetéssel vonzzák be a látogatókat, így népszerűsítve a kulturális intézményeket és gyűjteményeiket. Több múzeum már a délutáni órákban várja látogatóit. Adorján Kíra tudósítónk a Nemzeti Múzeum kertjéből számol be a részletekről.

