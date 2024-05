Múzeumi seregszemle május 25-26-án a Magyar Nemzeti Múzeumban és Múzeumkertben

A múzeumok és közgyűjtemények önálló sátrakban mutatkoznak be, amelyeket végiglátogatva az érdeklődők megismerhetik a kiállító intézmények kínálatát és küldetését, miközben izgalmas családi programokon is részt vehetnek.

A majális az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című programsorozat egyik nyitóprogramja is, amelyet Csák János kulturális és innovációs miniszter jelentett be május közepén. Az 1100 éves magyar kultúra a maga színességével, tizenhárom nemzetiségével és mindazzal a tájegységi sajátosságával, ami a Kárpát-medencében megjelenik, világviszonylatban is egyedülálló. Ezt a sokszínűséget fogja bemutatni a Múzeumok Majálisa is, ahová az ország minden pontjáról érkezik közgyűjtemény, kultúrstratégiai intézmény.

Idén színes színpadi műsor, fesztiválhangulat, sztárfellépők egészítik ki a múzeumi kavalkádot. Mindezeken túl gyermekprogramokkal, családi programokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel, kézműves vásárral is várjuk az érdeklődőket. Minden program ingyenes, és a két nap során a múzeum kiállításai is ingyen látogathatók.

