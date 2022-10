Múzeumi kalandozások Kajlával

Megosztás itt:

Megérkezett a Magyar Turisztikai Ügynökség által életre hívott Hol vagy, Kajla? sorozat legújabb albuma, Kajla a múzeumok nyomában címmel. A sorozat negyedik része a Petőfi Irodalmi Múzeum felkérésére, a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiumának támogatásával, a Magyar Géniusz Program közreműködésével 39 hazai és külhoni múzeum összefogásának eredményeként jött létre.

A múzeumokba került kiadvány célja az edukáció, valamint az, hogy az általános iskolás korosztály számára játékos formában népszerűsítse a múzeumlátogatást. A huszonötezer példányban megjelent, gazdagon illusztrált képes kiadvány a gyerekek nyelvén mutatja be a múzeumokat - Kajla népszerű karakterét segítségül hívva.

Kajla a múzeumok nyomában borítóján a Magyar Nemzeti Múzeum ikonikus épülete és klasszicista homlokzata látható. A kiadványt minden magyar általános iskola, múzeum és turisztikai pont is megkapta, a kötet a határon túlra is eljutott. Ezenfelül a Magyar Turisztikai Szövetség jóvoltából idén is megkapták a kicsik a 2022/2023-as, világoskék Kajla útlevelüket. Mostantól nemcsak a szokásos pecséteket gyűjthetik benne, hanem külön múzeumi pecséteket is kaphatnak, ha ellátogatnak a játékban részt vevő múzeumokba.

Az albumot fellapozva rácsodálkozhatunk arra, mennyi kincset rejtenek múzeumaink, amelyek közül akár következő úti céljukat is kiválaszthatják a családok.

Múzeumi pecsétgyűjtés és minden egyéb, Kajlával kapcsolatos infó: kajla.hu

Érintett szervezetek: Petőfi Irodalmi (megrendelő), Magyar Turisztikai Ügynökség (márkatulajdonos), Magyar Turisztikai Szövetség (az útlevelek finanszírozója), Nemzeti Kulturális Alap (támogató), Petőfi Media Group (Petőfi 200 programiroda)

