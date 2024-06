Monumentális történelmi akciófilm-sorozat készült a legnagyobb magyar hadvezérről

Fotó: RISE OF THE RAVEN/LEO PINTER

A sorozat producere a magyar származású Robert Lantos, rendezői az Oscar-jelölt és Emmy-díjas Robert Dornhelm, Nagypál Orsi, Szász Attila és Lengyel Balázs. A magyar szereplők között van Törőcsik Franciska, Fekete Ernő, Hermányi Mariann és Medveczky Balázs is. Hozzájuk csatlakozik a nemzetközi színészgárda: Laurence Rupp, Cornelius Obonya, Murathan Muslu, Giancarlo Giannini, Francesco Acquaroli, Karel Roden, Rade Serbedzija, Thomas Trabacchi és Elena Rusconi. Az előkészítő munkálatok három évig, a forgatás egy évig tartott. A tízórás epikus sorozatot a Nemzeti Filmintézet és a Beta Film finanszírozza. Társproducere a TV2, amely Magyarországon és Szlovéniában, valamint az ORF, amely Ausztriában sugározza a filmet. Korábbi közlés szerint a sorozatot külföldön Rise of the Raven címmel értékesítik.

