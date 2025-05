Mire készül az angol pop-díva a SZIN-en?

Megosztás itt:

Nagy a titkolózás Becky Hill nyári, szegedi fellépése kapcsán. A brit popsztár augusztusban a Reading és a Leeds fesztiválok sztárjaként is fellép, a hazai közönség örömére pedig augusztus 27-én, a SZIN nyitónapján érkezik a Tisza-parti fesztiválra, állítólag egy egyedi produkcióval.

Az biztos, hogy Becky elmondása szerint tavaly, pont a budapesti koncertjén „szeretett vissza” a koncertezésbe.

„Egy ideje kiábrándultam már a koncertekből és a fesztiválokból. Egyszerűen nem olyan érzés már, mint régen. De most, nektek köszönhetően újra beleszerettem, mert ez most pontosan olyan érzés, mint régen”

– mondta az énekesnő a 2024-es szigetes koncert közönségének. Az tehát biztos, hogy az angol sztárénekesnő újra nagy lendülettel koncertezik, amit a hazai közönség Szegeden is élvezhet majd. A hírek szerint azonban a Coca-Cola SZIN Becky Hill rajongói még egy extrát is kapnak. „Azt kértük az énekesnő menedzsmentjétől, hogy valami plusz attrakcióval is készüljenek” – mesélték a SZIN szervezői. „Voltak ötleteink is, amit örömmel meghallgattak, de a végső megoldással majd ők állnak elő, mondták” – tették hozzá.

A rajongóknak tehát mindenképpen érdemes 100 nap múlva Szegeden a Nagyszínpad elé állni. És akinek még nincs jegye a SZIN-re, az május 18-án tapadjon a fesztivál weboldalára, mert az első 100, akár bérlet vagy napijegy vásárló most azon túl, hogy ajándékkupont is kap, közülük két szerencsés egy személyes találkozót is nyer a szerdai nap headliner előadójával, Becky Hill-el.