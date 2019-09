Mintegy nyolcvan nagyzenekari koncert a Pannon Filharmonikusok évadában

Horváth Zsolt, a PFZ igazgatója kedden a Kodály Központban rendezett sajtótájékoztatón kiemelte: zenészeikkel összesen mintegy kétszáz alkalommal találkozhat a közönség. Nagyzenekari koncerteken a megyeszékhelyen, a fővárosban, vidéki városokban és a határainkon túl vesznek részt, valamint számos kamarakoncerteket adnak a régióban muzsikusaik. Az idei évad az Aranyfedezet elnevezést viseli.

Horváth Zsolt tájékoztatása szerint a PFZ továbbviszi jól ismert bérletsorozatait, a köztük a Kodály- és Breitner-sorozatot. Az elsősorban a régió lakosainak szóló Pannonicum bérlet mellett pedig a budapesti bérletsorozat öt Müpában rendezett koncertet tartalmaz. Az igazgató kitért rá: idén három lemezfelvétele is lesz a zenekarnak.

A tavalyi évadhoz hasonlóan idén is Bogányi Tibor és Gilbert Varga lesznek a zenekar vezető karmesterei. Mint azt utóbbi elmondta, rendkívüli módon inspirálja a közös munka.

A PFZ írásos összegzése szerint az együttessel tavaly óta dolgozó Gilbert Varga előszeretettel válogat francia zeneszerzőktől, miközben szívesen mutat be kisebb létszámot igénylő műveket is, így többek között hallható majd Maurice Ravel, Claude Achille Debussy, Édouard Lalo vagy César Franck egy-egy műve, de Brahms Szerenádját és Szkrjabin Extázis költeményét is előadják.

Bogányi Tibor, aki már 9. évada vezető karmestere az együttesnek, olyan nagyzenekari darabokat választott, mint Bruckner VII. szimfóniája, Brahms-Schönberg g-moll vonósnégyese vagy Bartók Concertója, amelyről CD felvétel is készül.

A közös munka egy olyan koncertben is megmutatkozik majd, amely az évad egyik kivételes eseményének ígérkezik. A zenekar koncertmestere, Bánfalvi Zoltán legújabb szerzeményének, egy csellóversenynek (Capriccio) az ősbemutatója lesz hallható, amelyben Bogányi Tibor csellóművészként, Gilbert Varga karmesterként áll színpadra 2020. március 26-án a Kodály Központban.

Még ezt megelőzően, 2019. november 14-én is sor kerül egy ősbemutatóra: az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány által mentorált Aaron Holloway-Nahum Vernichtung (Megsemmisülés) című basszusklarinétversenye a román Horia Dumitrache közreműködésével először fog felcsendülni.

Horváth Zsolt kiemelte: az évad végén, június 4-én szintén a Kodály Központ közönsége hallhatja először Gyöngyösi Levente a Trianoni békeszerződés aláírásának centenáriuma alkalmából, a Pannon Filharmonikusok felkérésére írt Trianon kantáta című művét, melynek szövegét Visky András erdélyi író, dramaturg, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészeti aligazgatója jegyzi.

Idén is számos vendégművész lép fel a PFZ koncertjein, így Frankl Péter, Várjon Dénes, Mayu Kishima, Christian Lindberg, Kelemen Barnabás, Zempléni Szabolcs és az Amadinda Ütőegyüttes is színpadra áll. A karmesteri pulpituson pedig ismét Kobajasi Kenicsirót köszönthetik a zenebarátok, de Hamar Zsolt és a fiatal Toby Thatcher is kezébe veszi a karmesteri pálcát.

A Kodály Központ rezidens együttesének kamaraformációi és kamaraszimfonikus együttesei zenei ízelítőt is nyújtanak a kisebb településeken élő gyermekeknek és felnőtteknek azzal a szándékkal, hogy kedvet ébresszenek a Kodály Központban elérhető koncertjeik látogatásához. Az ötven előadásra tervezett dél-dunántúli régiós csillagtúrát Pécsen közösségi hetek egészítik ki, amely során a zenekar a város különböző pontjain ad minikoncerteket.

A PFZ fellépéséiről, a koncertek részleteiről bővebb tájékoztatás olvasható a zenekar honlapján, a pfz.hu-n.

MTI