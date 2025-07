Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Minden eddiginél gazdagabb programkínálattal várja a látogatókat a 34. Művészetek Völgye Fesztivál, amely július 18-án az ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden – számolt be a Veol.hu.

A tíznapos összművészeti esemény több mint 3000 programmal, új helyszínekkel várja a közönséget. A megnyitón jelen volt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő is, aki a fesztivál térségre gyakorolt hatásáról beszélt.

Látom, hogy ez a fesztivál mit jelent ennek a vidéknek, és azt is, hogyan fedezik fel újra és újra ezt a tájat az ország más részeiből érkezők – emelte ki a Navracsics Tibor. Hozzátette, hogy a Művészetek Völgye Fesztivál túlmutat a kultúrán is, hiszen a kultúra nemcsak szórakozás, hanem a gazdaság egyik fontos tényezője is. Munkahelyeket teremt, hozzájárul a térség fenntarthatóságához, és olyan gazdasági modellt kínál, amely miatt egyre többen döntenek úgy, hogy itt maradnak vagy épp ideköltöznek.

A sport és közösségi élmény fontosságát hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is, aki idén először látogatott el a fesztiválra.

A házigazdák reményüket fejezték ki, hogy a következő években is hasonlóan szoros lesz az együttműködés – nemcsak a minisztériumok, hanem a visszatérő látogatók és alkotók részéről is. Ezután a fesztivál sűrű és sokszínű kínálatából emeltek ki néhány különlegességet.

A programok között a különböző zenei műfajok éppúgy megtalálhatók, mint az irodalom, a színház, a képzőművészet vagy az interaktív közösségi élmények. A Kaláka és a Kaláka Versudvar, valamint a dzsessz- és könnyűzenei koncertek csak ízelítőt adnak a változatos felhozatalból.

A fesztivál szervezői kiemelt figyelmet fordítanak a résztvevők biztonságára is, így a helyszínen különféle biztonsági megoldások és szolgáltatások garantálják a zavartalan élményt, emellett számos interaktív workshop és program várja az érdeklődőket. A megnyitón a szervezők külön hangsúlyt fektettek arra, hogy a Művészetek Völgye mára nem csupán kulturális, hanem értékteremtő eseménnyé nőtte ki magát, ahol a művészet, a közösség, a fenntarthatóság és az aktív életmód kéz a kézben jelenik meg egy egyedi, vidéki fesztiválkörnyezetben.

Fotó: csodalatosbalaton.hu