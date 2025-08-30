Miles Davist ünnepli a JazzFest Budapest őszi koncertsorozata

Megosztás itt:

Miles Davis jazz trombitás, zenekarvezető és zeneszerző, a jazz egyik legmeghatározóbb alakja 2026-ban lenne 100 éves, s a JazzFest Budapest már idén ősszel elkezdi a centenáriumi koncertsorozatot.

A kortárs jazz meghatározó művészei állítanak emléket Davisnek, akik mindannyian saját jogon is világsztárok, ugyanakkor szoros szálakkal kötődnek az életműhöz

- közölték a szervezők az MTI-vel.

Marcus Miller basszusgitáros, zeneszerző és producer, aki Miles Davis egyik legfontosabb alkotótársa volt a nyolcvanas években, október 26-án az Erkel Színházban ad koncertet.

Marcus Miller írta és hangszerelte többek között a legendás Tutu album számait, amely a korszak egyik legmeghatározóbb jazzlemezévé vált.

Keyon Harrold október 28-án az Eiffel Műhelyházban lép fel. A kortárs jazz egyik legizgalmasabb művésze először a Grammy-díjas Don Cheadle Miles Ahead című filmjének trombitás hangjaként, valamint a kritikusok által elismert The Mugician című albumával került a nemzetközi figyelem középpontjába.

A szaxofonos Bill Evans október 30-án az Eiffel Műhelyházban ad koncertet Dave Weckl, Steve Weingart és Jimmy Earl társaságában. Bill Evans Miles Davis 1980-as évekbeli visszatérésének egyik kulcsfigurája volt.

November 17-én Kenny Garrett szaxofonost hallhatja a közönésg az Eiffel Műhelyházban. Az igen sajátos hangszínnel és stílussal rendelkező amerikai zenész Miles Davis zenekarában vált igazi világsztárrá.

A JazzFest Budapest koncertsorozata nem pusztán tisztelgés Miles Davis előtt, hiszen a fellépők koncertjei élő bizonyítékai annak, hogy Davis öröksége tovább él, inspirálja a következő nemzedékeket és ma is új utakat mutat a jazz jövőjének.