Miért nem tudnak viselkedni a külföldre látogató turisták?

Egy kínai felmérés szerint a kínaiak a világon a legrosszabb turisták – írja a Magyar Nemzet. Hogy miért? Mivel csapatostul lepik el az épp kiszemelt látnivalót, mindenhol fényképeznek, dohányoznak, sőt könnyítenek magukon. A Kínai Kommunista Párt egyik vezetője már tíz évvel ezelőtt nyilatkozott arról, hogy a külföldiek jogosan panaszkodnak a neveletlen, a helyi szokásokat nem tisztelő kínaiakra, és akkoriban egy köznevelési program is szóba került. A közösségi médiában való lelepleződéstől való félelem, illetve a pandémia során begyakorolt távolságtartás nyomán szerencsére a kínai turisták ma már nem festenek annyira rossz képet saját országukról.

Más sztereotípiák azonban nem változtak. A legénybúcsúra érkező britek legendáját a budapesti bulinegyed is jól ismeri. Hiszen hiába úri az angol modor (legalábbis az etoni diákok között), Bridget Jones óta tudjuk, hogy az alkohol erőteljesen negatívan befolyásolja a brit turisták viselkedését. A Baleár-szigeteken nem véletlenül vezettek be alkoholtilalmat a reptereken, illetve kérték a légitársaságokat, hogy ne szolgáljanak fel szeszes italokat a gépeken. Persze a már ittasan érkező vendégek esetében a szigetek vezetése is tehetetlen. Egy angol férfi a Twitteren osztotta meg élményét, hogy elment inni egy pohár sört péntek este, majd vasárnap hajnalban a mallorcai tengerparti homokban ébredt, és miközben nézte a napfelkeltét, rájött, hogy fogalma sincs, hogy került a szigetre, és mit csinált az elmúlt másfél napban.

Az amerikaiak híre sem jobb, tekintve, hogy gyakran csodálkoznak rá, az Egyesült Államokon kívül mások a szokások, mint odahaza.

Fotó: Magyar Nemzet/VCG/Getty Images