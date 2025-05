Megújult programkínálat, látványvilág és új kulturális negyedek az idei Sziget Fesztiválon

Megosztás itt:

Kádár Tamás, a Sziget Fesztivál főszervezője a sajtóeseményen kiemelte: egy hároméves tervet dolgoztak ki, amelyen keresztül reagálni kívánnak a koronavírus-járvány óta átalakulóban lévő szórakozási szokásokra.

Mint mondta, változások lesznek az augusztus 6. és 11. között zajló fesztivál programstruktúrájában, gyökeresen átalakul a Sziget vizuális megjelenése, valamint a szolgáltatások területén is egy folyamatos fejlődés lesz tetten érhető.

Kádár Tamás az idei év legnagyobb újdonságának a fesztivál területén kialakított zónákat nevezte. Tájékoztatása szerint egymástól látványvilágukban és tartalmukban is jól elkülöníthető zónákba rendezik az idei programokat, hogy a látogatók könnyen megtalálják a számukra legmegfelelőbb szórakozási lehetőségeket.

A főszervező az újításokra kitérve a látogatók figyelmébe ajánlotta a Delta Districtet, a Sziget új, éjszakai negyedét, ahol alkonyattól hajnalig szórakozhatnak az érdeklődők, valamint a fesztivál területén létesülő "lendületes, művészetközpontú és multikulturális energiával rendelkező ikonikus városrészt", a Szohót is.

Kádár Tamás a rendezvény vizuális megújulásáról elmondta, hogy idén a fesztivál kapuja, az "ikonikus K-híd" is egy erős vizuális köntöst kap. "Hatalmas, színes madarak raja repül majd át a K-híd pillérei között a Szabadság Szigetére, ahol egy megújult fogadótér várja a látogatókat" – fogalmazott.

"Ami egészen biztosan nem változik, az a Sziget alapvető értékrendje és üzenete, miszerint ünnepeljük és megéljük a személyes szabadságunkat a fesztiválon" – hangsúlyozta a főszervező.

Csiszár Virág, a Sziget Fesztivál nemzetközi booking vezetője a nagyobb zenei helyszínek programjaival kapcsolatban kiemelte: az idei felhozatal rendkívül sokszínű lesz. A Nagyszínpadon koncertet ad a hip-hop műfajában kiemelkedő ASAP Rocky, a rap, trap, R&B és a counrty műfajokban alkotó Post Malone, valamint a tavaly friss lemezzel jelentkező Shawn Mendes is.

Szintén a headliner sorba érkezik az utóbbi időben kiemelkedő népszerűségre szert tett Chappell Roan, az év legjobb pop albumának kikiáltott lemezét tavaly nyáron bemutató Charli XCX, valamint a Tale of Us-ból is ismert Anyma - sorolta Csiszár Virág. A Nagyszínpadon szintén fellép Nelly Furtado, Michael Kiwanuka és FKA Twigs, valamint a Sziget első K-pop sztárja is, a Kiss Of Life - tette hozzá.

Csiszár Virág hangsúlyozta, hogy idén is helyet ad kiemelkedő hazai produkcióknak a Nagyszínpad: Pogány Induló a Parno Graszttal érkezik egy különleges fellépésre, Deva pedig a Napfonattal közösen ad koncertet.

A Revolut Színpadon fellép többek között az ausztráliai Empire of the Sun, a különleges hangzásvilágú szettjeiről ismert Justice, a Papa Roach, a Caribou, a Blossoms, valamint a Brutalismus 3000 is. A hazai előadók közül például Krúbi, Co Lee és az Elefánt lépnek fel a színpadon – tette hozzá.

Bóna Márk, a Sziget booking menedzsere kiemelte, hogy a fesztiválon létrejövő új "városrész", a Szoho két helyszínnel várja az érdeklődőket. A The Buzz elnevezésű színtéren olyan népszerű előadók lépnek majd fel, mint a Last Train, beton.hofi vagy az Ivan & The Parazol; a dropYard elnevezésű helyszínen pedig többek között hip-hop és rap koncertekkel várják a közönséget.

Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a 31. Sziget Fesztiválon az újonnan létesülő Paradox helyszínen előadóművészeti produkciókkal, cirkuszi mutatványokkal és táncelőadásokkal találkoznak a fesztiválozók. A Sziget északi részén kialakított, szintén új, North Field elnevezésű negyedben kap helyet a folyton megújuló művészeti helyszín, az ArtGarden, valamint a Light Stage zenei színpad is, ahol fellép többek között az Olaszországból érkező Whitemary és az osztrák Palffi is.

A Sziget megújult fogadóterénél található majd az Impact Island, ahol a civil szervezetek és az XS-Land mellett saját helyszínnel jelentkezik a TEDx Budapest, míg a Sziget északi csücskénél a Sziget Beach különleges installációkkal és pop-up előadásokkal várja a látogatókat.

Sziget Moments néven a Nagyszínpadon az átállások közti szünetben - minden nap 10 percben - olyan előadások és kulturális performanszok kerülnek színpadra, amelyek a Sziget sokszínűségét mutatják be.

A Sziget Fesztivál fenntarthatósági törekvéseinek részeként idén további lépéseket tesznek a robbanómotoros járművek számának csökkentése érdekében, valamint a vendéglátás terén is nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos, kisebb karbonlábnyomú megoldásokra – hangsúlyozták.

Bővebb információk a programokról a www.szigetfestival.com weboldalon találhatók.

Forrás: MTI

Fotó: jegymester.hu