Megrázó dokumentumfilmek a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál CineDocs programjában

A CineDocs egyik sztárfilmje idén a Sabaya, a Sundance Filmfesztivál szenzációja, a megrázó alkotásért Hogir Hirori a dokumentumfilm szekció rendezői díját kapta. A svéd film az Iszlám Állam áldozatainak egy tragikus csoportjáról szól: főszereplői egy kurd kisebbség tagjai, akiket az ISIS tömegesen rabolt el szexrabszolgának. A Sabaya bemutatja azt az önkéntes csoportot, akik halált megvető bátorsággal kutatják fel a családjaiktól évek óta elszakított fiatal lányokat. Művészien dokumentálja az éjszakai mentőakciókat, a szöktetéseket és a nagy találkozásokat - a Sabaya minden idők egyik legmeghatóbb, legszívbemarkolóbb alkotása.

Vanessa Lapa izraeli rendező visszatérő vendége a CineFestnek: A megfelelő ember c. filmjével pár éve már találkozhatott a közönség Miskolcon. A Speer Hollywoodba megy c. dokumetumfilm címadója Albert Speer, maga a rejtély. Ő volt a legmagasabb rangú náci vezető, akit nem ítéltek halálra Nürnbergben, annak ellenére, hogy Hitler egyik legfőbb bizalmasa és főépítésze volt. A birodalom minisztereként 12 millió kényszermunkát végző fogoly felett rendelkezett, mégis a mai napig él a maga teremtette mítosz, miszerint ő volt a „jó náci”. A filmből megtudhatjuk, hogyan próbálta Speer kifehéríteni a saját múltját.

Az a-ha: A film c. alkotás a világszerte ismert, legendás norvég A-ha zenekar történetét járja körbe. Az együttes 1985-ben a Take on Me c. számmal robbant be a köztudatba, szinte egyetlen éjszaka alatt lettek világhírűek. A zenekar tagjai vajon hogyan tudták feldolgozni a hirtelen jött hírnevet, az őrült rajongást?! Thomas Robsahm és Aslaug Holm filmje eddig soha nem látott interjúk és kulisszák mögötti jelenetek segítségével enged bepillantást a zenekar életébe.

A szakadár az Oscar-díjas Bryan Fogel amerikai rendező lélegzetelállító alkotása, egyfajta thriller – dokumentumfilm kombináció. A történet arról a világraszóló botrányról szól, amikor a Washington Post újságírója - Dzsamál Hasogdzsi - nyomtalanul eltűnt Isztambulban, majd a menyasszonya és a világ minden részéből hozzá csatlakozó segítők nyomozást indítottak a kegyetlen gyilkosok leleplezésére.

A magyar dokumentumfilmeket Gábor Bence műve, a Volt egyszer egy képregény c. alkotás képviseli a CineFesten. A film a magyar képregény kultúráról, a hazai képregény születéséről, első lépéseiről, a rendszerváltozás hozta változásokról, valamint a képregény jelenlegi helyzetéről és lehetséges jövőjéről szól.

Fotó forrása: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Részletes program:

CineFest Miskolc 2021

CineDocs

HULLÁMLOVASOK: A FILMHANG MŰVÉSZETE/ MAKING WAVES: THE ART OF CINEMATIC SOUND

D: Midge COSTIN

(USA, 2019) 94 min

Legendás hangmérnökökkel és rendezőkkel készült interjúk, híres filmrészletek és a hangszerkesztés kulisszatitkai segítenek abban, hogy felfedezzük a filmhangok történetét, művészetét és erejét. Hallgassuk meg mit gondolnak a legnagyobb rendezők – Steven Spielberg, George Lucas vagy éppen Robert Redford – a filmhang művészetéről!

SPEER HOLLYWOODBA MEGY / SPEER GOES TO HOLLYWOOD

D: Vanessa LAPA

(Israel, 2020) 97 min

Albert Speermaga a rejtély. Ő volt a legmagasabb rangú náci vezető, akit nem ítéltek halálra Nürnbergben, annak ellenére, hogy Hitler egyik legfőbb bizalmasa és főépítésze volt. A birodalom minisztereként 12 millió kényszermunkára fogott fogoly felett rendelkezett, mégis a mai napig él a maga teremtette mítosz, hogy ő volt a „jó náci”. A filmből megtudhatjuk hogyan próbálta Speer kifehéríteni a saját múltját a Paramount tervezett filmjében.

a-ha: A FILM / a-ha: THE MOVIE

D: Thomas ROBSAHM, Aslaug HOLM

(Norway/Germany, 2021) 109min

Nincs még egy olyan norvég produkció, ami akkora hírnévre tett volna szert világszerte, mint az A-ha. A zenekar 1985-ben a „TakeonMe”-vel robbant be a köztudatba, nem kis mértékben Steve Barron ikonikus animációs klipjének köszönhetően. A banda szinte egyetlen éjszaka alatt világszenzáció lett, de vajon hogyan alkalmazkodtak a srácok a hirtelen jött hírnévhez és rajongáshoz? Ezután is csak zenélni szerettek volna? Thomas Robsahm és Aslaug Holm filmje sosem látott interjúk és a kulisszák mögé vivő jelenetek segítségével válaszolja meg a kérdéseket.

SABAYA

D: Hogir HIRORI

(Sweden, 2021) 90 min

A Sabaya azidei Sundance filmfesztivál egyik szenzációja volt, s végül megnyerte a dokumentumfilmes világszekció rendezői díját. A svéd alkotás az Iszlám Állam áldozatainak egy tragikus csoportjáról szól: főszereplői az idinők, egy kurd kisebbségi csoport tagjai, akiket tömegesen rabolt el szexrabszolgának az ISIS. Egy önkéntes csoport halálmegvető bátorsággal kutatja fel a családjaiktól évek óta elszakított fiatal lányokat az Al-Hol menekülttáborból, börtönből. A dokumentumfilm az éjszakai mentőakciókat örökíti meg, a megrázó találkozások, szöktetések minden idők egyik legmeghatóbb filmjének témájául szolgálnak.

VOLT EGYSZER EGY KÉPREGÉNY / ONCE UPON A TIME THERE WAS A COMIC BOOK

D: GÁBOR Bence

(Hungary, 2021) 46 min

A Volt egyszer egy képregény Gábor Bence dokumentumfilmje a magyar képregény kultúráról, a hazai képregény születéséről és első óvatlan lépéseiről, a rendszerváltozás elhozta változásokról, valamint a képregény jelenlegi helyzetéről és lehetséges jövőjéről. A dokumentumfilmben megszólalnak mások mellett Harza Tamás (Kingpin kiadó, képregény-börze főszervező), Kertész Sándor (A „Szuperhősök Magyarországon”, illetve a „Pókember Generáció” könyvek szerzője), Szebeni Péter (képregényrajzoló/író), Korcsmáros Gábor (Korcsmáros Pál képregényrajzoló unokája), Kiss Ferenc (képregényszakértő), és Pálfi György (rendező).

KERTRENDEZÉS/TAMING THE GARDEN

D: Salomé JASHI

(Georgia/Switzerland/Germany, 2021) 86 min

Lírai dokumentumfilm fákról és emberekről, és a köztük levő, felfoghatatlanul sokféle kötelékről. A szépen fényképezett, lassan hömpölygő film több mint egyszerű ökológiai kiáltvány. A vidéki természet és a nagy nehézségek árán eredeti helyükről kiemelt famatuzsálemek látványa önmagában is különleges, de a háttérben egy abszurd történet bontakozik ki. A gondosan kiválasztott fák egy dúsgazdag gyűjtőhöz vándorolnak, aki különleges kertet épít.

KÉREM, TARTSA A VONALAT! / PLEASE HOLD THE LINE

D: Pavel CUZUIOC

(Austria, 2020) 86 min

A film telekommunikációs szakemberek útját követi Kelet-Európa legeldugottabb zugaiba. A szerelők megjavítják a süket telefonvonalakat, beállítják a tévéket, miközben belépnek az otthonok intim tereibe és különböző élethelyzetekben levő ügyfelekkel találkoznak. A finom iróniával átszőtt Please Hold the Line egyaránt szól a kommunikációról, kommunikációképtelenségről és a régióról.

THE SPARKS BROTHERS

D: Edgar WRIGHT

(UK/USA, 2021) 140 min

A ’60-as évek Los Angelesében felnőtt Ron és Russell a popcorn matinék és a pop zene gyermekei. Aztán az iskolai tehetségkutatón rivaldafénye kijelöli számukra az utat, amit követniük kell: megszületik a Sparks. A 25 stúdióalbummal büszkélkedő zenekar 50 éves, újításokkal teli történelmét Edgar Wright (Shaun of theDead, Baby Killer) animációkkal és interjúkkal tarkított filmjéből ismerheti meg a közönség.

SZARVASGOMBA VADÁSZOK / THE TRUFFLE HUNTERS

D: Michael DWECK, Gregory KERSHAW

(Italy/Greece/USA, 2020) 84 min

Észak Olaszország erdeinek mélye igazi kincset rejt. Itt terem az isztriai szarvasgomba, a világ gourmet vásárlóinak kedvence, ez az illatos, de ritka csoda. Termeszteni nem lehet, megtalálni pedig még a legagyafúrtabb modern „kincsvadászoknak” is nehéz. Él azonban a világon egy kutyákból és ördögi humorú ősz szépkorúakból álló kis létszámú szupercsapat, akik túrabottal járják az erdőt és keresik a gombát. Szigorúan éjjel, nehogy a riválisok nyomra leljenek!

A SZAKADÁR / THE DISSIDENT

D: Bryan FOGEL

(USA, 2020) 119 min

Amikor a Washington Post újságírója, Dzsamál Hasogdzsi nyomtalanul eltűnik Isztambulban, a menyasszonya és a világ minden részéből a segítségére siető kivándorlók nyomozást indítanak a gyilkosok és a világméretű összeesküvés leleplezésére. Az Oscar-díjas Bryan Fogel lélegzetelállító thriller-dokumentumfilm kombóval jelentkezik az idei CineFesten.