Megkapta az art mozi minősítést az Elkxrtuk mozifilm

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság döntése alapján megfelel a hazai művészfilmek kritériumainak az Elkxrtuk című film, ugyanis megkapta az art mozis besorolást.

Vagyis az eddigi kifogásokkal ellentétben az ország összes mozija – multiplex és művész mozi – is játszhatja október 21-től az év legjobban várt független magyar politikai krimijét.

Korábban számos fórumon cikkeztek arról, hogy a budapesti art mozik közül csak a Corvin mozi tervezi játszani a filmet – pedig közben folynak a tárgyalások a Budapest Filmmel további három moziról –, és szóltak cikkek arról is, hogy a multiplexek nem vagy nagyon alacsony vetítésszámmal adják a Megafilm produkcióját.

Az indok: szerintük nem hordoz megfelelő művészi értékeket egy közönségfilm.

Az NMHH azonban úgy véli, az Elkxrtuk megfelel az art mozis kritériumoknak, miszerint minden olyan forgalomba kerülő filmnek art minősítést ad,

amely művészi értékével hozzájárul a magyar, az európai és az egyetemes audiovizuális kultúra fejlődéséhez, vagy amelyet a bizottság oktatási, kulturális szempontból jelentősnek, magas művészi színvonalúnak ítél.

A film egyik producere, Kálomista Gábor szerint

„elhárult az akadály azelől, hogy az art mozik is vetíthessék az Elkxrtuk című filmet”.

Helmeczy Dorottya, a film másik producere hozzátette: „Ezúton üzenünk azoknak a moziknak, akik az art minősítés hiányában azért zárkóztak el az Elkxrtuk műsorra tűzésétől, mert aggódtak azért, hogy egy magyar közéleti film vajon elegendő művészeti értéket hordoz-e ahhoz, hogy vetíthessék, hát hordoz. Várjuk a mozik jelentkezését, hogy kiszolgálhassuk a nézőközönség vetítési igényét.”

Az igény pedig nagyon is megvan a nézők részéről, ugyanis a filmre már szeptember 28-án elfogytak a premier másnapjára a jegyek, sőt a következő napokra is alig lehetett már jegyet kapni három héttel ezelőtt, és azóta is folyamatosak a jegyértékesítések.

Fotó: Megafilm

Magyar Nemzet/Megafilm